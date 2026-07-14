Uma derrota que não acontecia há 40 anos... Derrotas históricas para a França após a derrota para a Espanha

A seleção francesa perdeu a chance de chegar à final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após ser derrotada pela Espanha por 2 a 0 na semifinal da edição de 2026, em uma partida que marcou o fim de várias sequências históricas da equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps.

A seleção espanhola acabou com as ambições da França de disputar o título, infligindo-lhe uma das derrotas mais duras em grandes torneios durante a era Deschamps, garantindo assim sua vaga na final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, enquanto os Bleus terão que se contentar em enfrentar o perdedor na disputa pela medalha de bronze.

Espera-se que a era de Deschamps com a seleção francesa chegue ao fim ao término do torneio atual, com Zinédine Zidane assumindo o cargo em seu lugar.

De acordo com as estatísticas da Opta, a seleção francesa sofreu sua primeira derrota nas fases eliminatórias da Copa do Mundo desde a derrota para a Alemanha (1 a 0) nas quartas de final da edição de 2014, encerrando assim uma sequência de 11 partidas consecutivas sem derrota nas fases eliminatórias do Mundial.

Por sua vez, o “Stats Foot” esclareceu que a França foi eliminada das semifinais da Copa do Mundo pela primeira vez desde a derrota para a Alemanha Ocidental por 2 a 0 na edição de 1986.

O “Stats Foot” acrescentou que a derrota para a Espanha é considerada a maior sofrida pela seleção francesa em um grande torneio durante a gestão do técnico Didier Deschamps, além de ser a primeira derrota por dois gols de diferença em um grande torneio desde a eliminação para a Espanha pelo mesmo placar nas quartas de final da Euro 2012.

Além disso, o site destacou que a derrota da França para a Espanha também é considerada a mais pesada sofrida pela seleção francesa nas fases eliminatórias da Copa do Mundo desde a derrota para a Alemanha Ocidental por 2 a 0 nas semifinais da Copa do Mundo de 1986.

E os números negativos não pararam por aí: o “Stats Foot” esclareceu que a seleção francesa não consegue marcar gols em uma partida desde o confronto contra a Croácia, em 20 de março de 2025.

Além disso, a seleção francesa não sofreu nenhuma derrota em nenhuma competição desde que perdeu justamente para a Espanha por 4 a 5 na semifinal da Liga das Nações de 2025.