A partida entre Al Ahly e El Qanah, disputada nesta quarta-feira, pelo Campeonato Egípcio, provocou uma grande onda de indignação entre os torcedores e dirigentes do clube vermelho.

O Al Ahly arrancou um empate emocionante contra o El Qanah (3 a 3), na noite desta quarta-feira, no Estádio do Cairo, pela sétima rodada do Campeonato Egípcio.

O Al Ahly estava perdendo por 3 a 2 até os 90+3 minutos, quando o marroquino Achraf Dari marcou o gol de empate.

Com isso, o gigante vermelho chegou aos 17 pontos, na segunda posição da tabela do campeonato, a 4 pontos do líder Pyramids, que tem aproveitamento total, e a 1 ponto do Zamalek, terceiro colocado, enquanto o El Qanah subiu para 8 pontos, na 11ª posição.

O comentarista Ibrahim Abdel Gawad afirmou, pelo canal "ON Sport", que o empate desencadeou uma forte onda de indignação dentro do Al Ahly.

Ele disse: "Há uma grande indignação no Al Ahly, e já foram tomadas 3 decisões após o empate desta noite".

E explicou: "O Al Ahly estuda seriamente suspender os pagamentos dos jogadores até que os resultados melhorem, além de ter sido decidido realizar uma reunião importante amanhã entre os jogadores, de um lado, e o marroquino Hossam Aouate, diretor técnico, junto com Wael Gomaa, diretor de futebol, de outro".

E concluiu: "A terceira decisão da qual tivemos conhecimento consiste em renovar a confiança no treinador Hossam Aouate, reafirmando que ele não corre risco e lhe concedendo total confiança para seguir com seu trabalho no próximo período".