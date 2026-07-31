O clube espanhol Real Madrid anunciou a adoção de uma postura firme e decisiva contra a revenda de ingressos de temporada e de ingressos avulsos de todas as partidas do clube nas mais diversas competições, por meio de um novo código disciplinar que prevê punições severas, podendo chegar à perda definitiva do título de sócio e à proibição de entrar no estádio Santiago Bernabéu por um período de 3 anos.

A diretoria do clube merengue aprovou, na última terça-feira, o novo código disciplinar que define essas possíveis infrações e suas consequências disciplinares, em uma medida que não é a primeira desse tipo, já que o clube já havia manifestado repetidas vezes sua preocupação com esse tipo de atividade ilegal que prejudica os interesses dos torcedores verdadeiros.

Decisão histórica abala o Bernabéu: Real Madrid anuncia punições inéditas

O artigo 10 do novo código, relativo às infrações gravíssimas, definiu uma lista abrangente de atos proibidos, que inclui "o uso não autorizado, a aquisição, a oferta, a venda, a revenda, a transferência, a cessão ou a comercialização de carteirinhas de sócio, ingressos de temporada, ingressos, assentos, credenciais, códigos ou autorizações de entrada".

A conduta é considerada infração gravíssima quando afeta um grande número de títulos ou eventos, quando é realizada de forma articulada ou organizada, ou por meio de veículos de comunicação de ampla difusão, ou quando está inserida em um circuito de intermediação ou comercialização, ou quando utiliza plataformas, empresas, agências ou estruturas criadas para esse fim, ou quando envolve manipulação, falsificação ou ocultação fraudulenta.

Critérios rigorosos para identificar redes organizadas

O clube merengue considera qualquer atividade como organizada "quando esta apresenta, com base em suas circunstâncias objetivas, coordenação, estrutura, reincidência ou substância suficiente para comprovar sua inserção em um uso não autorizado ou em um circuito comercial".

Na avaliação das infrações, o Real Madrid levará em consideração a origem dos diferentes sócios e a possibilidade de acesso a eles por meio da mesma pessoa, grupo ou intermediário, além do uso dos mesmos dispositivos, formas de pagamento, contas, números de telefone, endereços de e-mail ou canais de comunicação.

Também será levado em consideração o uso de plataformas digitais, redes sociais, agências, instituições ou serviços de intermediação, bem como qualquer outro elemento que revele uma atuação coordenada.

Sem necessidade de comprovar a existência de uma organização formal

Em uma medida marcante, o novo regulamento esclareceu que "não será necessário comprovar a existência de uma organização formal, nem identificar todos os seus integrantes, nem que o sócio participe pessoalmente da entrega final da propriedade", em clara referência ao endurecimento da fiscalização e à facilitação dos procedimentos de comprovação contra os infratores.

Punições rigorosas que chegam à exclusão definitiva

Devido à gravidade dessas infrações, todos os que possam ser alvo do clube para esse tipo de procedimento estão sujeitos a punições rigorosas, que começam com "a suspensão temporária do título de sócio por um período que varia entre dois e três anos" e podem chegar à "perda do título de sócio" e à "perda definitiva do título de sócio".

As punições incluem ainda "a proibição de os infratores acessarem as instalações do clube por um período que varia entre dois e 3 anos", em um duro golpe contra todos aqueles que ousem especular com os ingressos das partidas do clube merengue ou explorar seu título de sócio para fins comerciais ilícitos.

Essa medida decisiva faz parte dos esforços contínuos do Real Madrid para proteger os direitos de seus sócios e torcedores verdadeiros contra especuladores e intermediários que exploram a grande demanda por ingressos das partidas para obter lucros ilícitos, em um momento em que o clube busca garantir que os ingressos cheguem a quem tem direito a eles a preços justos e transparentes.