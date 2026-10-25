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Michael Carrick mandou um recado claro ao elenco ao barrar o capitão Bruno Fernandes para o confronto do Manchester United com o Bournemouth pela Premier League, no domingo. A decisão ousada na escalação ocorre após um desentendimento público que se seguiu à recente decepção do United em uma competição europeia.

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Capitão fica fora após desentendimento sobre tática

O técnico do Manchester United, Carrick, optou por deixar Fernandes fora da escalação titular para o confronto decisivo da Premier League contra o Bournemouth. A decisão vem após uma semana de intensas especulações sobre a situação do meio-campista no elenco, depois que ele questionou publicamente a direção tática do clube.

O atrito começou após o United sofrer uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, na quarta-feira. Depois da goleada, Fernandes fez duras críticas nas quais pareceu responsabilizar Carrick pela abordagem tática da equipe e criticou a incapacidade do treinador de fazer ajustes eficazes durante a partida.

Carrick defende escolha na escalação

Em entrevista à Sky Sports antes do início da partida, Carrick tratou de minimizar qualquer sugestão de desentendimento pessoal e apresentou a mudança como uma escolha estratégica. Questionado diretamente sobre a decisão de deixar seu jogador de maior destaque no banco, o ex-meio-campista do United classificou a medida como “uma decisão de futebol” voltada a melhorar o desempenho coletivo.

Carrick explicou seu raciocínio: “Quando você tem opções, é sempre uma decisão difícil. Temos que tomar a decisão certa para hoje e para que a equipe tenha o desempenho que queremos.”

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Maguire assume a braçadeira enquanto Mount entra no time

Na ausência de Fernandes, Harry Maguire recebeu a braçadeira de capitão para liderar a equipe contra o Bournemouth.

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Esta é apenas a sexta vez na carreira de Fernandes no Manchester United que ele começa uma partida da Premier League no banco. Curiosamente, as duas ocasiões mais recentes ocorreram no fim da temporada 2024-25, quando ele foi poupado especificamente para preservar a condição física para jogos decisivos da Liga Europa, e não por motivos disciplinares ou de desempenho.

O retrospecto ruim do United sem seu jogador fundamental

O histórico sugere que o Manchester United pode ter dificuldades sem seu influente camisa 8 em campo desde o apito inicial. De fato, o Manchester United venceu apenas uma das últimas 10 partidas da Premier League em que Fernandes não esteve entre os titulares (3 empates e 6 derrotas). A única vitória foi um apertado 1 a 0 sobre o Newcastle, em dezembro.

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Antes do confronto, o Manchester United atravessa uma péssima fase: não venceu nenhuma das últimas sete partidas em todas as competições e ocupa a 15ª posição na tabela da Premier League, com apenas sete pontos. Fernandes fica fora apesar de seu papel decisivo nesta temporada, na qual disputou 11 jogos em todas as competições, com quatro gols e uma assistência.