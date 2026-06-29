Uma decisão fatal... Será que a Federação Saudita tirou a Seleção Saudita da Copa do Mundo antes mesmo do apito inicial?

O técnico chileno José Luis Sierra, ex-treinador do Al-Ittihad, atribuiu a eliminação da seleção saudita na primeira fase da Copa do Mundo a uma série de fatores, entre os quais se destaca a demissão da comissão técnica liderada pelo francês Hervé Renard e a nomeação do grego Georgios Donis pouco antes do início do torneio.

Sierra afirmou, em declaração publicada pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”: “Não é de forma alguma sensato trocar de técnico pouco antes de um torneio dessa magnitude, pois isso interrompe a continuidade do trabalho e afeta negativamente todo o projeto técnico”.

Sierra é considerado um dos principais treinadores estrangeiros que deixaram uma marca clara no futebol saudita, depois de ter conduzido o Al-Ittihad a conquistas notáveis durante seu primeiro mandato, conquistando com o clube as duas edições da Copa do Herdeiro do Trono e da Copa do Rei.

A influência dos jogadores estrangeiros e o problema no ataque

O técnico chileno explicou que o aumento do número de jogadores estrangeiros contribuiu para elevar o nível competitivo e técnico do Campeonato Saudita, mas lançou uma sombra sobre a seleção nacional.

Ele acrescentou: “Embora o grande número de jogadores estrangeiros tenha tornado o campeonato mais emocionante e competitivo, isso reduz as chances dos jogadores locais serem titulares em seus clubes, o que se reflete diretamente em sua preparação e experiência na seleção”.

Sierra também destacou que a seleção saudita enfrenta um problema evidente no setor ofensivo, ressaltando que o futebol se decide dentro das áreas de pênalti, e afirmou: “Por melhor que seja o desempenho da equipe, se ela não conseguir marcar gols, é quase impossível conquistar a vitória, e esse é um preço altíssimo que a equipe está pagando”.

Estabilidade técnica... o caminho para o sucesso

Sobre o futuro do futebol saudita, Sierra destacou a importância de construir uma base sólida de jogadores locais talentosos e de consolidar uma identidade técnica clara para a seleção, que lhe permita competir contra as grandes seleções nas próximas competições.

O técnico chileno enfatizou que a estabilidade técnica continua sendo o fator mais importante para o sucesso das seleções nacionais, afirmando: “Continuo acreditando que a melhor maneira de construir uma seleção capaz de competir é manter a estabilidade a longo prazo, e que os responsáveis estejam convencidos do projeto técnico, em vez de alterá-lo após o primeiro resultado negativo. A confiança e a convicção são a base do sucesso”.

Sierra concluiu sua fala ressaltando que não gosta de dar conselhos, mas acredita que qualquer projeto futebolístico de sucesso deve se basear em um estilo de jogo claro e definido, com a garantia das melhores condições para seu desenvolvimento, e a manutenção da confiança nessa abordagem mesmo nos períodos em que os resultados não correspondem às expectativas.