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Muhammad Sharaf Eldeen

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"Uma decepção em todos os aspectos"... Hotéis americanos ficam vazios durante a Copa do Mundo

Estados Unidos da América x Paraguai
Estados Unidos da América
Paraguai
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México x África do Sul
México
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EUA
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África do Sul

Os preços dos ingressos tiveram um impacto negativo

Apesar do início da Copa do Mundo de 2026, na noite desta quinta-feira, a esperada recuperação do setor de viagens e turismo nos Estados Unidos, impulsionada pelo maior evento esportivo do ano, ainda não se concretizou, já que o aumento dos custos e a dificuldade em obter vistos levaram a uma queda na procura por ingressos para os jogos.

De acordo com a agência “Reuters”, há anos prevalecia a expectativa de que o torneio geraria ganhos enormes para o setor de viagens e turismo americano, que atualmente sofre com a queda no número de visitantes de fora dos Estados Unidos, em meio ao que organizações de direitos humanos descreveram como um “clima de medo”.

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E as multidões de torcedores com as quais os hotéis contavam ainda não chegaram, o que forçou muitos deles a reduzir os preços.

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As reservas de voos diminuíram em concomitância com o aumento acentuado nos preços das passagens, e os preços exorbitantes dos ingressos para os jogos levaram a uma queda ainda maior na demanda.

Os torcedores de mais da metade dos países classificados para a Copa do Mundo precisam de vistos para entrar nos Estados Unidos, o que aumenta os custos e agrava a incerteza entre os viajantes, que já estão preocupados com o endurecimento das medidas de entrada.

A esse respeito, Vijay Dandabani, diretor executivo da Associação de Hotéis da Cidade de Nova York, disse: “É uma decepção em todos os aspectos, e não encontro outra descrição”, acrescentando que a associação reduziu em 60% suas projeções de receita de quartos de hotel relacionadas à Copa do Mundo, para cerca de 60 milhões de dólares.

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