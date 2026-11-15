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O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, fez um elogio surpreendente a Virgil van Dijk, seu ex-comandado no Liverpool.

Questionado sobre o que os defensores da Alemanha poderiam aprender com van Dijk, destaque da defesa holandesa, antes do duelo de segunda-feira contra os Países Baixos pela Liga das Nações, em Berlim, Klopp respondeu durante sua entrevista coletiva no domingo: "A aparência." E explicou: "É uma das pessoas mais bonitas que já vi. E ele tem uma voz: poderia até cantar como barítono."

Klopp deixou o futebol de lado, mas o jornalista que fez a pergunta ficou satisfeito mesmo assim. "A resposta foi boa", disse ele. Klopp, porém, ficou em dúvida: "Não tenho certeza, não tenho certeza", murmurou. Klopp e van Dijjk trabalharam juntos no Liverpool entre 2018 e 2024 e, nesse período, comemoraram muitas conquistas, como o título do Campeonato Inglês em 2020 e o da Liga dos Campeões em 2019.

Na seleção alemã, Klopp surpreendeu na sexta-feira ao deixar Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, fora da zaga durante os 90 minutos da vitória por 3 a 1 na Sérvia. Em vez dele, o técnico escalou Jonathan Tah e Malick Thiaw no centro da defesa.

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"Zagueiro é uma posição em que sinto que estamos muito, muito bem servidos", disse Klopp. Além de Thiaw, Tah e Schlotterbeck, Waldemar Anton, do Borussia Dortmund, também havia sido convocado recentemente. Ele agora está ausente por problemas musculares. "São necessárias certas características de personalidade, condições físicas e qualidades futebolísticas", afirmou Klopp sobre o que considera importante em seus zagueiros.

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O técnico não quis revelar a escalação para o jogo contra os Países Baixos. Assim, também não ficou claro se Schlotterbeck voltará ao time. "No futuro, haverá diferentes combinações de tempos em tempos", disse Klopp, deixando claro que ainda não tem uma dupla fixa em mente para o centro da defesa.