Mohamed Salah esteve em campo em três finais de Liga dos Campeões. Ganhou uma delas, em 2019, e ergueu a taça, inclusive marcando o gol de abertura na vitória por 2 a 0 do Liverpool sobre o Tottenham. Ele foi um fator decisivo para que os Reds voltassem a ser campeões ingleses em 2020 pela primeira vez após um jejum de 30 anos. Viveu muitas vezes a força bruta de Anfield Road, o amor eufórico dos torcedores do Liverpool. Fez mais de 120 jogos pela seleção do Egito, disputou duas fases finais de Copa do Mundo. E, apesar de tudo o que já viu em sua vida de jogador, Salah parece ter ficado realmente bastante impactado com o que aconteceu em torno de sua transferência para o Trabzonspor.

"É simplesmente indescritível. Estou muito feliz por estar aqui. Não tenho palavras para isso. Acho que nunca vi algo assim em um aeroporto", disse um Salah visivelmente emocionado após sua chegada a Trabzon na semana passada. Multidões de torcedores prepararam uma recepção insana para o novo superstar e o celebraram de forma frenética. No dia seguinte, na apresentação oficial no estádio, o clima foi igualmente eufórico: milhares de torcedores o aplaudiram e celebraram a assinatura de Salah como se fosse um título.

Na primavera, ele tomou a decisão final de deixar o Liverpool já um ano antes do fim do contrato e dar as costas ao lugar onde havia se sentido tão bem com a família durante nove anos. Um dos pontos que Salah havia anotado ao pensar em sua nova casa ele já pode riscar depois dos primeiros dias na Turquia. Ele queria muito ir para um clube com um ambiente apaixonado, onde pudesse receber e dar tanto amor quanto em Anfield Road. Em Trabzon, talvez esteja até vivendo uma dimensão diferente disso.

Mohamed Salah: Trabzonspor em vez de Besiktas

Com Trezeguet, um amigo da seleção (hoje novamente em ação pelo Al-Ahly, no Egito), que disputou 70 jogos pelo Trabzonspor entre 2022 e 2024, ele ouviu maravilhas sobre a devoção dos torcedores, e Trezeguet recomendou a Salah uma transferência para a grande cidade no nordeste da Turquia. Claro, provavelmente ele também teria sido recebido com entusiasmo semelhante se tivesse ido para o Besiktas.

Em meados de julho, ainda se dizia que Salah estava perto de uma transferência para o clube de Istambul, mas então surgiram divergências na fase final das negociações. Pelo menos essa é a versão dos dirigentes do Besiktas, que fizeram duras acusações contra o empresário de Salah. Segundo eles, ele teria elevado drasticamente suas exigências de comissão de última hora, e o Besiktas deixou de se considerar em condições de bancar financeiramente o negócio.

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Deixando a questão do dinheiro de lado, um acerto com o Trabzonspor pode até exercer um apelo maior sobre um jogador como Salah, que já conquistou tudo esportivamente e não precisa mais provar nada, do que o Besiktas. Lá, ele estaria em um dos três grandes de Istambul, à sombra do Fenerbahce e do multicampeão Galatasaray.

Em Trabzon, ele agora faz parte do maior desafiante da elite de Istambul, que sonha em repetir a mais recente conquista do título, em 2022. Salah sabe exatamente o que significa para os torcedores de seu novo clube o fato de ele ter posado, a caminho da conclusão da transferência, com a camisa número 61, código de placa de Trabzon. Ele faz com que as pessoas no Mar Negro tenham esperança de voltar a incomodar de verdade Galatasaray e companhia.

"Um jogador como Salah não se convence com dinheiro", disse o presidente do Trabzon, Ertugrul Dogan, à mídia turca, sem querer colocar o aspecto financeiro como a principal motivação do seu novo megastar para assinar. Mas, é claro, o Trabzonspor não teria conseguido Salah se não tivesse feito um enorme esforço financeiro. O ex-jogador do Liverpool deve receber 17 milhões de euros líquidos por temporada em seu contrato de dois anos com o clube da Süper Lig. Além disso, há uma participação percentual no merchandising ligado à sua imagem e, com isso, entre outras coisas, nas vendas de camisas, que dispararam imediatamente após a confirmação da transferência.

Mohamed Salah: MLS? Arábia Saudita? Melhor permanecer na Europa

Mas, claro, em outros lugares, como na Arábia Saudita ou na MLS, de onde, entre outros, o Sporting Kansas City teria tentado seduzi-lo, Salah poderia ter ganhado ainda mais, e muito mais. "Uma das outras propostas contratuais que ele nos mostrou era quatro vezes maior do que a nossa", ressaltou Dogan. "As motivações dele não eram financeiras. Ele queria viver este entusiasmo e este amor apaixonado daqui."

Ao que tudo indica, o jogador da seleção egípcia queria de qualquer forma seguir no futebol europeu. O fato de o caminho dele não levá-lo a uma das cinco principais ligas causou estranheza aqui e ali. Embora Salah, aos 34 anos, já esteja em idade avançada para o futebol, não se pode esquecer que, há pouco mais de um ano, com uma temporada fabulosa, ele foi um dos principais responsáveis por o Liverpool conquistar com autoridade o título da melhor liga do mundo.

Depois veio uma última temporada bastante irregular, incluindo o desentendimento temporário com o ex-técnico dos Reds, Arne Slot. Ainda assim, por exemplo, o ídolo do Liverpool Jamie Carragher observou no podcast Football Ramble: "A Turquia parece um nível abaixo para mim." Ele via o futuro de Salah em clubes europeus bem mais renomados: "Eu estava convencido de que ele acabaria no Milan, na Juventus ou em um clube parecido", disse Carragher.

De fato, houve especulações sobre a Itália, e por um curto período surgiram rumores sobre um retorno romântico à Roma, de onde ele havia se transferido para o Liverpool em 2017. Mas, ao que tudo indica, Salah queria fazer algo totalmente novo mais uma vez e não ir para uma liga em que já havia atuado antes (antes da Roma, ele já tinha jogado também pela Fiorentina na Serie A). E assim a Turquia foi se consolidando cada vez mais como a opção mais séria — também, do ponto de vista pessoal, uma decisão lógica para um muçulmano praticante, por ser um país de maioria muçulmana.

Mohamed Salah no Trabzonspor: sem Champions League, mas com potencial para mais

Esportivamente, uma transferência para o Galatasaray, que está garantido na Liga dos Campeões, ou para o Fenerbahce, que ainda pode se classificar para a principal competição europeia, certamente faria mais sentido à primeira vista. Mas os dois maiores clubes do país simplesmente nunca entraram de verdade na disputa por Salah. O Besiktas, sim, fez isso, mas, segundo uma reportagem da Sky , Salah não gostou que detalhes das negociações viessem a público. No Trabzon, por outro lado, ele ficou impressionado com a discrição com que o presidente e companhia conduziram o processo.

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E esportivamente? O Trabzonspor não pode oferecer Liga dos Campeões a Salah. Como terceiro colocado da temporada passada, o máximo que pode alcançar é a Liga Europa, se conseguir se classificar. Mas a diferença para o campeão Galatasaray, na última temporada, nem foi tão grande assim: oito pontos. E sob o comando do técnico Fatih Tekke, o Trabzon vem apresentando uma evolução positiva constante nos últimos cerca de um ano e meio.

O ex-centroavante da seleção turca passou a maior parte da carreira de jogador no Trabzonspor e conhece o clube por dentro e por fora. Quando Tekke assumiu em março de 2025, a equipe, então 11ª colocada, corria até o risco de entrar na briga contra o rebaixamento. Mas ele estabilizou rapidamente o time, levou-o em 2025/26 ao terceiro lugar e ao título da copa.

Salah chega, portanto, a uma estrutura funcional em torno do goleiro Andre Onana, do organizador de meio-campo Ozan Tufan, do artilheiro Paul Onuachu e do cérebro criativo Ernest Muci. Este último, aliás, cedeu imediatamente sua camisa 10 ao reforço mundialmente famoso. "Foi uma verdadeira declaração, o gesto nos comoveu", elogiou o dirigente Dogan a abnegação de Muci.

Lucros com transferências permitiram ao Trabzonspor dar o golpe por Salah

Mas como o Trabzonspor consegue bancar a chegada de Salah? Ao ser questionado sobre isso, o presidente reage com certa sensibilidade. "Quando os clubes de Istambul fazem grandes transferências, ninguém fala disso. Mas quando nós fazemos, surgem discussões", reclamou Dogan, apontando que o Trabzon construiu uma folga financeira nos últimos anos com vendas de jogadores.

Trabzonspor - X

Em 2025, o clube recebeu 27,5 milhões de euros de taxa de transferência do Galatasaray pelo goleiro Ugurcan Cakir. Neste verão, o Trabzon ainda obteve um grande saldo positivo com outras duas vendas importantes: Christ Inao Oulai, que um ano antes havia chegado praticamente de graça vindo do Bastia, se transferiu para a Fiorentina por até 30 milhões de euros. E Felipe Augusto, contratado pelo Trabzonspor em 2025 por cinco milhões de euros junto ao Cercle Brugge, agora rendeu 15 milhões de euros com sua ida para o Zenit São Petersburgo.

Resta saber se a perda esportiva associada a isso poderá ser compensada com Salah. Ele, de qualquer forma, está mais do que acostumado com grandes expectativas e, como demonstrou não menos importante na Copa do Mundo, continua tendo qualidade para carregar um time. A propósito, a jornada de Salah e Trabzonspor juntos pode começar justamente em Istambul: no sábado, o terceiro colocado da temporada passada visita o Kasimpasa na estreia da nova temporada da Süper Lig.