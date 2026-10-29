O meia-atacante marcou um hat-trick em sua estreia como titular pelo Bologna, na partida da Serie A fora de casa contra o Milan. Com os três gols, Mbangula foi decisivo na surpreendente vitória dos visitantes por 4 a 2.

"Meu primeiro hat-trick, mas espero que não seja o último", comemorou o jogador de 22 anos após a partida. Ele também ressaltou ter vivido "uma das melhores noites da minha vida". A súbita enxurrada de gols de Mbangula é ainda mais notável porque ele não marcava havia quase um ano. Seu gol anterior havia sido na vitória do Werder Bremen por 2 a 1 sobre o VfL Wolfsburg pela Bundesliga, no início de novembro de 2025.

Mbangula abriu o placar para o Bologna logo no início da partida em San Siro, ao superar o goleiro do Milan, Mike Maignan, de perto, aos 8 minutos. Os donos da casa viraram o jogo e foram para o intervalo vencendo por 2 a 1. Após uma hora de jogo, um gol contra do defensor do Milan Davide Bartesaghi deixou tudo igual, antes de Mbangula se tornar o herói da partida.

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Aos 62 minutos, ele deu início a uma bela jogada do Bologna, posicionou-se na marca do pênalti, deixou seu marcador para trás com um movimento inteligente e finalizou com frieza para recolocar a equipe em vantagem. Pouco antes do fim, o jogador emprestado pelo Werder marcou mais uma vez e decidiu a partida: após um contra-ataque, manteve a calma diante de Maignan e finalizou de 11 metros, aos 86 minutos.

"Ele tinha jogado pouco até agora, mas eu já gostava de seu empenho antes mesmo dos três gols. Na reta final, chegou a atuar na defesa como ala-direito", elogiou o técnico do Bologna, Raffaele Palladino, sobre o nome da noite. Mbangula começou uma partida pelos italianos pela primeira vez. Antes, havia feito apenas três participações muito breves saindo do banco.

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Será que esta quarta-feira à noite em Milão pode representar uma virada para Mbangula? Em Bremen, que o contratou da Juventus no verão de 2025 por 10 milhões de euros, tornando-o a segunda contratação mais cara da história do clube, o belga, depois de um início razoável, tornou-se cada vez mais uma contratação cara que não deu certo. Na segunda metade da temporada passada, quase não foi titular e passou várias partidas inteiras, de 90 minutos, no banco de reservas.

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Por isso, o Werder estava aberto a negociar o jogador de 10 milhões de euros após apenas um ano. Pouco antes do fechamento da janela de transferências de verão, no início de setembro, foi acertado o empréstimo ao Bologna até o fim da temporada. O contrato de Mbangula em Bremen vai até 2030, mas o 11º colocado da Serie A tem uma opção de compra para o próximo verão e poderá contratar em definitivo o jogador da seleção belga sub-21 por um valor de transferência estimado em 12,5 milhões de euros.

Nos primeiros quase dois meses do empréstimo, Mbangula não parecia estar se credenciando para uma transferência em definitivo. Mas, com outras grandes atuações como a que teve contra o Milan, ainda pode fazê-lo. O Werder poderia, então, até obter um pequeno lucro na transferência.

"Somos um ótimo grupo, e esta é a nossa verdadeira força: estamos sempre unidos e provamos isso ao nunca desistir", disse Mbangula, que parece se sentir bem no Bologna. O tradicional clube começou mal a temporada e, com apenas dois pontos nas cinco primeiras partidas da Serie A, ocupava a 18ª posição. Agora, com três vitórias nos últimos quatro jogos, Mbangula e companhia conseguiram, ao menos por enquanto, sair da parte de baixo da tabela.