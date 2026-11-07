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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, convocou 27 jogadores para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA, incluindo o zagueiro Jacobo Ramon. De la Fuente elogiou as atuações do jovem defensor no Como e traçou paralelos entre o clube da Serie A e a seleção espanhola.

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Ramon é convocado para a seleção principal em meio a mudanças na defesa

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, incluiu o zagueiro do Como Jacobo Ramon na lista de 27 jogadores para as últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA. Com Eric Garcia fora por lesão, os campeões mundiais recorreram ao jovem defensor para reforçar as opções na zaga.

Ramon se junta a Aymeric Laporte, Pau Cubarsi e Dean Huijsen no setor defensivo.

De la Fuente também confirmou que Marc Pubill, do Atlético de Madrid, será utilizado na lateral, e não no centro da defesa.

De la Fuente elogia evolução de Ramon e desempenho na seleção sub-21

Ao explicar sua escolha, De la Fuente destacou as atuações de Ramon na Serie A e sua trajetória nas categorias de base da seleção.

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“Jacobo está fazendo uma grande temporada e um ótimo trabalho na seleção sub-21. Seu desempenho é excepcional”, afirmou De la Fuente.

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O técnico ressaltou que as atuações do defensor pelo clube justificam plenamente sua convocação ao lado de companheiros já estabelecidos na seleção principal.

Elogios ao Como e à jovem defesa central

De la Fuente manifestou admiração pelo estilo de jogo do Como sob o comando de Cesc Fabregas e destacou os benefícios de atuar em sistemas de jogo ofensivos para jovens defensores.

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“O Como é uma das equipes que melhor jogam na Europa. Há certos paralelos com o nosso estilo. Seus jogadores representam nossa visão de futebol”, explicou De la Fuente.

“O futebol espanhol é privilegiado. Eles estão trabalhando muito bem, e o fato de Jacobo Ramon ser mais velho que Huijsen e de Cubarsi ser mais velho é prova de como as coisas estão sendo bem feitas. Fico feliz que seja assim, sem diminuir o valor dos veteranos, porque a experiência também é fundamental; eles são os melhores professores dos jovens”, acrescentou.

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Espanha se prepara para encerrar a fase de grupos da Liga das Nações

A Espanha chega à data Fifa na liderança de seu grupo na Liga das Nações, com 12 pontos em quatro jogos.

A seleção espanhola enfrentará primeiro a República Tcheca, em Praga, antes de encerrar sua participação na fase de grupos contra a Inglaterra, no Metropolitano.

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Ramon tentará fazer sua estreia pela seleção principal enquanto a Espanha busca garantir o primeiro lugar do grupo.