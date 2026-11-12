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No podcast "After The Final Whistle", o ex-jogador do Borussia Dortmund Niklas Süle revelou que ajuda também o levou à decisão de encerrar o fim de sua carreira: um monge budista lhe apresentou um perfil de personalidade de 50 páginas sem conhecê-lo previamente.

Após mais de uma década no futebol profissional, o zagueiro buscava um novo rumo, longe de uma rotina determinada por outras pessoas. "Antes de tudo, você tenta encontrar alguma estabilidade na vida para, de certa forma, mudar sua rotina, porque passou 13 anos vivendo semana após semana. Você não consegue planejar nada. Se o treinador diz 'domingo é folga', mas o time perde, pode ser que você tenha de ir ao centro de treinamento no domingo. Sua vida é controlada", disse Süle.

Com o tempo, o jogador que por muitos anos defendeu a seleção nacional sentiu que já não conseguia lidar sozinho com sua inquietação interior e acabou recorrendo ao budismo. "Você tem certos hábitos e algumas coisas sobre as quais pensa: 'Certo, isso já não me ajuda'. Talvez porque eu faça isso há tempo demais, talvez porque tenha conquistado tudo o que realmente queria conquistar. Talvez porque tenha ganhado algum dinheiro na carreira. Há vários motivos", explicou Süle. "Eu já não conseguia organizar isso nos meus pensamentos. Sabia que precisava de ajuda. Não imaginava que uma forma de budismo me ajudaria tanto. Antes, eu sempre pensava que talvez eles fossem um pouco malucos."

O contato com o monge começou com um encontro que, a princípio, deixou Süle intrigado. "Quando fui lá pela primeira vez, ele não me conhecia. Escreveu um documento de 50 páginas sobre a minha personalidade sem nunca ter me encontrado. Foi uma das coisas mais impressionantes e assustadoras que já vi", contou. "Pensei que, mesmo se ele tivesse perguntado a alguém 'Você o conhece ou pode me contar algo sobre o Niklas?', não poderia ser tão absurdo assim. Entreguei aquelas páginas à minha mulher e disse: 'Leia isso e me diga que não estou maluco'. Foi então que comecei."

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Depois disso, Süle incorporou exercícios regulares de meditação à sua rotina para lidar com o estresse e a pressão. "Essa forma de budismo teve influência e, no meu caso, me ajudou muito, assim como a meditação. Meditar antes dos jogos ou depois do treino, quando você passa por alguns momentos de estresse. Foi bom para mim", disse.

Getty Images

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Decisão pelo fim da carreira: budismo e meditação ajudaram Niklas Süle

Como isso funciona exatamente? "É preciso tentar fazer isso com a maior frequência possível. Se você medita uma vez e depois passa uma semana sem meditar, isso faz você regredir um pouco", explicou Süle. "É isso que é a meditação: você tenta desligar os pensamentos e não pensar em nada, porque a mente humana não foi feita para não pensar em nada. Você sempre tem pensamentos na cabeça, e é exatamente isso que a meditação faz: tenta interrompê-los."

Com a prática diária, ele percebeu mudanças em pouco tempo. "Tentei fazer isso todos os dias. Depois de uma ou duas semanas, foi ficando cada vez melhor. De repente, tive sensações que nunca havia sentido antes", disse Süle. "Foi uma loucura. É melhor eu não contar, mas foi uma loucura. Não sabia que isso tinha uma influência tão grande, mas depois também influenciou minha decisão de encerrar a carreira."

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Süle, porém, tomou por conta própria a decisão de deixar o futebol, como revelou: "Essa pessoa, em especial, me ajudou muito. Mas ele nunca disse: 'Niklas, pare de jogar futebol'. O trabalho que fizemos juntos, no entanto, me levou a tomar essa decisão."

Por fim, durante a conversa, na qual também revelou problemas psicológicos que enfrentou durante sua passagem pelo BVB, Süle chegou a falar de maneira um pouco filosófica. "Esta é a minha opinião sobre a vida: tudo tem uma razão. Acredito muito em carma. Se faço algo bom, a probabilidade de receber algo bom em troca é maior do que se eu for uma pessoa de merda e fizer coisas ruins", disse.