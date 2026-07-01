Uma crítica dolorosa... Roy Keane sobre o astro da Inglaterra: por que ele veio para a Copa do Mundo?

Roy Keane, ex-jogador do Manchester United, expressou suas dúvidas quanto à preparação física de Bukayo Saka, ponta da seleção da Inglaterra, para disputar a Copa do Mundo de 2026, observando que o jogador não parece estar em sua melhor forma.

Em entrevista antes do confronto contra a seleção da República Democrática do Congo nas oitavas de final, Keane disse no podcast “Stick to Football”: “Ele não parece estar em forma. Será que ele confia em si mesmo fisicamente? Se está enfrentando todos esses problemas e, se olharmos para o quadro geral, por que ele está aqui?”.

E continuou: “Ele deveria estar descansando. Quando você tem em mente que não está no seu melhor, deixa de enfrentar os zagueiros e de jogar da maneira que sabe”.

Gary Neville também expressou uma opinião semelhante sobre Saka, dizendo: “Ele não parece nada bem. É preocupante quando você diz que seu ponta-direita titular precisa descansar e entrar como reserva”.

E acrescentou: “É uma grande preocupação para mim vê-lo nessa situação. Wayne Rooney chegou a um torneio sem estar em sua melhor forma, e David Beckham chegou a um torneio sem estar em sua melhor forma. Você não consegue recuperar a forma física na Copa do Mundo; isso não é um treinamento de pré-temporada”.

E acrescentou: “Acredito mesmo que ele será reserva e terá que entrar em campo vindo do banco”.

Vale lembrar que Saka foi titular em apenas uma partida pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, mas deu uma assistência na última vitória por 2 a 0 sobre o Panamá.

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