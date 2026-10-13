As crises do Manchester City já não se limitam às acusações de violação das regras do fair play financeiro, depois que relatos da imprensa britânica revelaram acordos imobiliários controversos e relações estreitas entre investidores de Abu Dhabi e as autoridades locais da cidade de Manchester, o que colocou o primeiro-ministro britânico Andy Burnham diante de questionamentos políticos cada vez maiores, na véspera do aguardado confronto da equipe contra o Paris Saint-Germain.

Segundo os jornais "Sunday Times" e "The Times", acordos imobiliários foram firmados entre a Câmara Municipal de Manchester e empresas ligadas ao Abu Dhabi United Group, pertencente ao xeique Mansour bin Zayed, proprietário do clube, e incluíam cláusulas rigorosas de sigilo, o que levantou dúvidas sobre a transparência na gestão de projetos que envolvem terrenos e interesses públicos.

Os acordos, assinados entre 2014 e 2019, previam restrições à divulgação de informações relativas a alguns projetos sem a aprovação das partes envolvidas, entre eles os projetos de desenvolvimento da região de Eastlands, no entorno do Etihad Stadium. Os arranjos também incluíam a empresa "Manchester Life", criada em 2014 com a participação da Câmara Municipal e de investidores emiradenses para desenvolver projetos residenciais no leste de Manchester.

Apesar de as cláusulas de sigilo serem comuns em negócios imobiliários, sua amplitude levantou questionamentos sobre o grau de transparência na gestão desses projetos, especialmente diante da dificuldade de determinar com precisão seu impacto financeiro sobre os recursos públicos e os contribuintes.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento em que o Manchester City ainda enfrenta as consequências do processo financeiro que envolve 115 acusações de violação das normas da Premier League, conforme informou o site francês "Foot Mercato".

De acordo com os relatos mencionados, os resultados da investigação independente concluíram que houve irregularidades em um grande número dos itens analisados, em meio a alegações sobre a injeção de mais de 800 milhões de libras esterlinas de forma indireta por meio de acordos comerciais controversos. O clube, porém, contesta as conclusões e segue recorrendo, o que mantém o caso aberto a novos desdobramentos que podem afetar seu futuro esportivo e financeiro.

Em contrapartida, ex-dirigentes locais defenderam os projetos imobiliários, afirmando que contribuíram para o desenvolvimento de áreas que sofriam com o abandono e atraíram investimentos que geraram retornos econômicos para a cidade. A Câmara Municipal de Manchester também destacou que as cláusulas de sigilo eram habituais em acordos desse tipo e não concederam aos investidores poder absoluto sobre suas comunicações ou obrigações legais.

Andy Burnham, atual primeiro-ministro britânico, é um dos principais focos da polêmica, depois que os relatos revelaram suas relações anteriores com a diretoria do Manchester City durante o período em que ocupou o cargo de prefeito da Grande Manchester, entre 2017 e julho de 2026.

Segundo o jornal "The Times", Burnham recebeu convites para assistir a três partidas da equipe no Etihad Stadium, além de um show do cantor Ed Sheeran realizado no clube. Ele também apareceu em setembro de 2019 ao lado de Khaldoon Al Mubarak, presidente do conselho de administração do Manchester City, durante a partida de despedida de Vincent Kompany.

As autoridades da Grande Manchester também confirmaram a realização de uma reunião oficial entre Burnham e Al Mubarak em 2021, à margem de uma cúpula de investimentos organizada pelo Departamento de Comércio Internacional britânico, apontando que os convites recebidos pelo dirigente foram declarados conforme os procedimentos vigentes.

As pressões políticas aumentaram após declarações de Burnham nas quais manifestou preocupação com a possibilidade de venda do clube por parte de seus proprietários emiradenses, diante das consequências do processo financeiro, destacando o papel deles na transformação econômica vivida pela cidade.

Líderes políticos, entre eles a líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, e o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, exigiram mais transparência sobre as relações de Burnham com o clube e seus proprietários. O primeiro-ministro prometeu revelar os detalhes de suas tratativas comerciais com eles durante o período em que foi prefeito, ao mesmo tempo que enfatizou a necessidade de independência dos procedimentos relacionados ao processo financeiro.

Por sua vez, o gabinete do primeiro-ministro em Downing Street ressaltou que a lei se aplica a todos, sem exceção.

O caso não se limita aos acordos imobiliários ou à relação de Burnham com a diretoria do clube, já que os relatos indicaram que a autoridade da Grande Manchester concedeu três empréstimos, com valor total de 55 milhões de libras esterlinas, a projetos imobiliários apoiados por entidades emiradenses durante seu mandato como prefeito.

Essas informações reabriram o debate sobre as condições do financiamento, as garantias oferecidas aos investidores e a capacidade das autoridades públicas de documentar e verificar os retornos econômicos desses acordos.

Um relatório sobre a governança municipal publicado em 2025 também apontou a existência de fragilidades na documentação e no monitoramento de alguns acordos de longo prazo, o que ampliou as cobranças por mais fiscalização e transparência.

Em contrapartida, as autoridades locais e a empresa "Manchester Life" mantêm a defesa do impacto econômico dos projetos e rejeitam as acusações que sugerem a concessão aos investidores de uma influência injustificada sobre decisões ou declarações públicas.

Assim, o Manchester City se vê diante de uma crise que vai além dos resultados das partidas e das acusações financeiras, atingindo a relação entre o investimento estrangeiro e as instituições públicas na Grã-Bretanha.

E com a aproximação do confronto contra o Paris Saint-Germain, as pressões sobre o clube e seu entorno aumentam, em um momento em que a transparência e a prestação de contas se tornaram eixo central do debate em torno de suas relações com as autoridades locais e das consequências dos investimentos de seus proprietários emiradenses para o futuro da cidade.