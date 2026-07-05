Uma crise ameaça a contratação de Klopp... Será que a Federação Alemã vai quebrar suas tradições históricas pela primeira vez?

A contratação da Federação Alemã de Futebol de Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, para comandar a seleção principal em substituição a Julian Nagelsmann, enfrenta uma grande crise que eclodiu nas últimas horas.

Jürgen Klopp, diretor do setor de futebol internacional da empresa “Red Bull”, concordou em comandar a seleção alemã no próximo período.

Esses desdobramentos ocorreram depois que o ex-técnico Julian Nagelsmann foi severamente notificado de que deveria apresentar sua demissão ou enfrentaria a demissão imediata, após a derrota surpreendente sofrida pela seleção alemã nos pênaltis contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Nagelsmann já havia anunciado oficialmente sua saída do comando da Alemanha na última sexta-feira.

Em busca de um novo técnico, a Federação Alemã se apressou em entrar em contato com Klopp, que tem contrato com a Red Bull até 2029 e demonstrou interesse no projeto.

No entanto, embora o processo de contratação esteja ocorrendo sem problemas, ele não conta com apoio unânime dentro da Red Bull. De acordo com a rede “Sky Sports”, o grupo está extremamente insatisfeito com o comunicado da Federação Alemã de Futebol, que confirmou publicamente a existência de negociações com Klopp sem ter chegado a um acordo prévio com a empresa.

Essa declaração provocou grande indignação na diretoria da Red Bull, que esperava fazer do técnico alemão o eixo central de seu ambicioso projeto futebolístico para os próximos anos.

Os acionistas da Red Bull exigem uma indenização financeira pela rescisão do contrato de Klopp, válido até 2029, e essa exigência não é trivial, já que a Federação Alemã de Futebol nunca pagou qualquer indenização pela contratação de um técnico para a seleção nacional.

O presidente da Federação Alemã, Bernd Neudorf, lidera as negociações com o grupo austríaco para chegar a um acordo e evitar um impasse nas negociações.

Está prevista uma reunião inicial na próxima semana em Nova York entre uma delegação da Federação Alemã de Futebol, Jürgen Klopp e seu agente, Mark Kosicke.

Representantes da Red Bull podem participar das discussões para resolver a situação de vez, mas uma coisa já está certa: Klopp confirmou seu desejo de assumir o cargo de técnico da seleção alemã e anunciou que está pronto para voltar a treinar dois anos após deixar o Liverpool.

Resta saber se a Federação Alemã conseguirá convencer a Red Bull a permitir sua saída e se concordará em pagar a taxa de transferência.