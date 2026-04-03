Uma conquista que chega às alturas... Jogadora egípcia realiza um feito histórico para o mundo árabe e africano

Jawhar Nabil, ministro da Juventude e do Esporte do Egito, elogiou a conquista histórica alcançada pela campeã egípcia Hana Gouda, jogadora da seleção egípcia de tênis de mesa, após sua classificação para as quartas de final do Campeonato Mundial Feminino, realizado na cidade de Macau, na China.

Durante uma ligação telefônica que o ministro fez à jogadora, ele expressou seu orgulho pelo desempenho honroso que ela apresentou, refletindo espírito de persistência e determinação, e reafirmou sua confiança na capacidade dela de continuar a brilhar e elevar o nome do Egito nas competições internacionais.

O ministro também agradeceu a Ashraf Helmy, presidente da Federação Egípcia de Tênis de Mesa, e à comissão técnica da seleção, em reconhecimento aos esforços deles no apoio à jogadora e na criação do ambiente adequado para alcançar esse sucesso.

Hana Goda derrotou a francesa Jia Nan Yuan, 24ª colocada no ranking mundial, por 4 a 3, tornando-se a primeira jogadora egípcia, árabe e africana a chegar às quartas de final da Copa do Mundo Feminina na história do esporte.