Uma conexão especial: estrela da Bundesliga já está se colocando na mira de Jürgen Klopp para a seleção alemã

"Acho que o objetivo de todo mundo é, um dia, jogar pela seleção nacional. Isso também está na minha lista", disse o novo reforço do time da Saxônia durante sua apresentação.

Curiosidade: Klopp foi um dos responsáveis pela transferência de 20 milhões de euros do meio-campista do Borussia Mönchengladbach para o Leipzig. Segundo informações, o sucessor designado de Julian Nagelsmann, em sua função como diretor global de futebol da Red Bull, teria ajudado a concretizar a contratação de Reitz. Em especial, sua capacidade de deslocamento e sua força nos duelos teriam sido fatores decisivos para a transferência na diretoria do Leipzig, liderada por Klopp.

A transferência para o Leipzig causou grande descontentamento entre a torcida do Gladbach. A situação se agravou no confronto direto da Bundesliga em abril. “Quem quer isso aqui nunca poderá ser nosso capitão”, dizia uma faixa na arquibancada dos “Fohlen”, que vaiaram Reitz sistematicamente, apesar da braçadeira de capitão em seu braço. O ponto crítico: já na primeira rodada da nova temporada haverá um reencontro, quando o Leipzig receberá o Borussia.

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Jürgen Klopp como novo técnico da seleção alemã: falta apenas a assinatura

Reitz ainda não atuou pela seleção alemã, mas disputou 17 partidas pela seleção sub-21 entre 2023 e 2025. A ligação especial com Klopp pode agora facilitar sua ascensão. Depois que a DFB e a Red Bull “chegaram a um acordo”, como anunciou o técnico de 59 anos em sua função de comentarista da MagentaTV à margem da final da Copa do Mundo, falta apenas a assinatura. “Não há mais nenhum obstáculo para o negócio”, afirmou ele.

Enquanto isso, ainda não se sabe ao certo como será o futuro de alguns jogadores veteranos da seleção sob o comando de Klopp. Com exceção de Manuel Neuer, nenhum jogador do elenco que mais uma vez decepcionou em uma fase final da Copa do Mundo se aposentou. Se houver — como exigido veementemente por alguns ex-jogadores da seleção e atuais especialistas — uma onda de aposentadorias, Reitz também poderia se beneficiar. Na sua posição, Leon Goretzka é um dos principais candidatos.

Mas, antes disso, Reitz precisa provar seu valor em Leipzig. Ele ainda não entrou em campo pelos “Touro Vermelho”. Após uma infecção grave no verão, o jogador de 24 anos ainda está em fase de recuperação. “Não foi um período fácil, mas estamos no caminho certo. Infelizmente, não há um cronograma preciso. Por isso, é difícil prever a data exata em que estarei 100% disponível novamente. Mas todos os exames estão dentro do esperado. Sinto-me bem. Vamos intensificar os treinos a cada dia e, então, vamos ver como podemos voltar rapidamente ao campo”, disse ele.



