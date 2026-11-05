“Uma coisa mágica para nós!”: Jobe Bellingham revela o poder secreto por trás da arrancada do Borussia Dortmund na Champions League

Dortmund supera Betis em duelo europeu tenso
O Borussia Dortmund conquistou sua terceira vitória na fase de liga da Champions League ao derrotar o Real Betis por 2 a 1, em uma partida disputada no Signal Iduna Park. A equipe de Niko Kovac abriu o placar no início do segundo tempo com Fabio Silva, antes de Aitor Ruibal empatar para os visitantes.
Mas o reserva Konstantinos Karetsas, de 17 anos, marcou o gol da vitória aos 72 minutos e garantiu os três pontos.
A vitória teve um custo para o BVB: o atacante Serhou Guirassy precisou deixar o campo com uma lesão no pé antes dos 30 minutos do primeiro tempo.
Bellingham exalta o efeito mágico da Muralha Amarela
Em entrevista na zona mista após a partida, Jobe Bellingham comentou a reação da equipe no segundo tempo e elogiou a torcida da casa por ajudar o BVB a conquistar a vitória. “Foi um jogo difícil desde o começo. Sabíamos como eles são bons, então tínhamos consciência do perigo que ofereciam, e eles jogaram muito bem com a bola”, explicou Bellingham.
“Eles têm alguns jogadores muito habilidosos tecnicamente. Conseguimos acompanhá-los e, no segundo tempo, fomos melhorando cada vez mais.”
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“Parece que passamos por cima deles em campo com a ajuda da torcida. Atacar em direção à Muralha Amarela é algo mágico para nós na Champions League”, acrescentou o inglês.
Veerman também elogia a atmosfera do Signal Iduna Park
O meio-campista Joey Veerman também destacou o papel crucial da torcida de 81.365 pessoas, que lotou o estádio, para ajudar o Dortmund a superar o difícil confronto com a equipe espanhola. “Estou muito feliz. Tivemos o jogo sob controle por 70 minutos. Foi uma vitória merecida e um grande passo para nós”, afirmou Veerman.
“Estou em Dortmund há três meses. A atmosfera de hoje foi incrível mais uma vez”, acrescentou o meio-campista.
As declarações ressaltaram a força do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, enquanto a equipe de Kovac segue ganhando embalo na Europa.
Borussia Dortmund mantém boa posição na Champions League
O resultado mantém o Borussia Dortmund no caminho certo na fase de liga da Champions League, com a equipe seguindo eficiente nas finalizações.
Kovac agora aguardará atualizações médicas sobre a lesão no pé de Guirassy antes dos próximos compromissos nacionais e continentais.
O Dortmund tentará aproveitar o embalo e seu bom retrospecto em casa no próximo compromisso europeu.