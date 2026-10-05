"Jürgen Klopp também disse uma frase interessante sobre Kimmich: 'Quero ver o time também sem o líder.' Pessoalmente, não considero essa declaração particularmente positiva do ponto de vista de Joshua Kimmich", disse o ex-chefe do Bayern, Kahn, à RTL/Sky Sport sobre o debate em torno do capitão da seleção da DFB, reacendido recentemente pelos jogos da Nations League.

O que Klopp quis expressar com essa frase? "Ele quer ver se uma determinada personalidade talvez atrapalha uma equipe. E isso realmente existe", explicou Kahn, que opinou em direção a Klopp: "Isso não deveria ser dito publicamente, porque dessa forma você descredibiliza o jogador de uma certa maneira."

Kimmich havia sido convocado pelo novo técnico da DFB apenas para a primeira parte do elenco XXL, composto por 44 jogadores. Depois do segundo jogo, a decepcionante derrota por 1 a 0 para a Grécia, Kimmich, assim como vários outros jogadores, deixou a delegação e teve de assistir do sofá às duas partidas seguintes contra a Sérvia (2 a 0) e na Grécia (0 a 0).

Joshua Kimmich gostaria de ter permanecido na seleção da DFB?

Kimmich não escondeu que teria gostado muito de permanecer na seleção da DFB. E, para o grande público, a decisão de Klopp de abrir mão voluntariamente, em parte, do capitão nos primeiros passos da reconstrução foi vista em alguns momentos como bastante surpreendente.

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Como o meio-campo alemão na vitória contra a Sérvia e na atuação muito convincente no primeiro tempo no empate na Grécia, sem Kimmich, teve um desempenho claramente mais agradável do que antes no 1 a 1 na Holanda e no jogo de ida contra os gregos (0 a 1) com ele, surgiu um debate sobre se a estrela do Bayern deveria continuar sendo intocável na seleção.

Questionado sobre isso na entrevista coletiva antes do jogo de volta na Grécia, Klopp reagiu irritado: "Eu desisto. Oficialmente. Já agora. Façam o que quiserem", disse ele. O meio-campo com os companheiros de FCB de Kimmich, Tom Bischof e Aleksandar Pavlovic, além de Florian Wirtz, do Liverpool, havia sido "top" contra a Sérvia. "Mas agora imaginem se tivéssemos exatamente três meio-campistas na Alemanha. Como isso seria uma droga? Exatamente três! Claro que precisamos de mais", ponderou Klopp. Além disso, ele destacou: "Estou feliz que Joshua Kimmich seja jogador da seleção alemã, assim como todos os outros."

Os próximos jogos internacionais esperam por Kimmich e companhia em novembro. Nas duas partidas finais da fase de grupos da Nations League, a Alemanha enfrentará a Sérvia fora de casa (13 de novembro) e a Holanda diante de sua torcida, em Berlim (16 de novembro).



