A saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção portuguesa não foi apenas uma decisão técnica ou um desentendimento passageiro com seu treinador, mas se transformou em poucas horas no que especialistas em economia esportiva descreveram como o "terremoto" que ameaça provocar o colapso do valor comercial da Federação Portuguesa de Futebol e o cancelamento de contratos de patrocínio avaliados em milhões de euros.

O renomado especialista em marcas Carlos Coelho, presidente da consultoria de marketing "Ivity Brand Corp", advertiu na quinta-feira que a crise provocada pela saída do capitão às vésperas do confronto com a Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA representa uma "perda enorme de valor" que nenhum resultado esportivo conseguirá deter.

Em declarações impactantes à agência de notícias portuguesa "Lusa", reproduzidas pelo jornal "Record", Coelho criticou o que chamou de "negligência administrativa" no trato com o mais importante ativo do futebol nacional, afirmando: "A posição da Federação Portuguesa de Futebol recua de forma notável; por isso, esse acontecimento inesperado e muito mal gerido representa um grande revés em termos de valor ou de perda".

O especialista esclareceu que o impacto não ameaçará a continuidade esportiva da seleção, pois ela "não vai desaparecer, mas continuará e jogará e, se Deus quiser, vencerá", porém a verdadeira catástrofe reside no aspecto comercial, acrescentando: "De uma hora para outra, perde-se um de seus maiores ativos em nível mundial; há centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo que assistem aos jogos de Portugal apenas por causa de Cristiano Ronaldo; não lhes importa vencer ou perder".

Coelho destacou que o futebol "deixou de ser apenas um esporte e se tornou uma indústria de bilhões de dólares", e que afastar um jogador do porte de Ronaldo afeta o cerne dos recursos financeiros da federação. Ele alertou para um cenário perigoso para os patrocinadores: "Coloquem-se no lugar de um patrocinador que assinou um contrato esperando vincular sua marca a esses ativos; vocês têm boas razões para dizer que as expectativas mudaram, para exigir a realização de reuniões e até mesmo para cancelar contratos".

O especialista citou o episódio da viagem do clube Al-Nassr à China, em que a ausência do astro português provocou o colapso do público, de 55 mil espectadores para apenas 5 mil, afirmando que a projeção internacional da seleção portuguesa sofre agora um "revés muito grande".

Coelho criticou a maneira como o processo foi conduzido, concordando com a visão do lendário técnico Sir Alex Ferguson de que o ocorrido foi uma "destruição de valor" que poderia ter sido evitada, afirmando: "É preciso tratar o maior jogador da história do futebol português com respeito e cuidado; aos 41 anos, não se pode tratá-lo, nem esportiva nem midiaticamente, como se tivesse 17 anos. O que aconteceu é prova da ausência de autoridade", em referência direta ao treinador Jorge Jesus.

Ele afirmou que quaisquer bons resultados esportivos não serão suficientes para estancar a hemorragia no mercado internacional, e que a única solução é encontrar uma nova saída institucional: "Esse problema não pode ser resolvido com bons resultados, porque os resultados só interessam aos portugueses. A única forma de mitigar esse impacto é encontrar um lugar para Cristiano Ronaldo na estrutura da seleção nacional — não necessariamente no gramado, mas certamente não no banco de reservas — por meio de uma solução diplomática que honre o papel que ele desempenhou ao longo de 20 anos a serviço do país".

Em um paradoxo marcante, o especialista previu que a própria marca pessoal de Ronaldo sairá vitoriosa dessa crise, afirmando: "A marca Ronaldo não vai perder, mas sim se fortalecer, pois estampou as manchetes mundiais, e Ronaldo segue sendo um embaixador não oficial que goza de uma influência diplomática e econômica superior à de qualquer campanha publicitária no país".

Essa posição se soma aos alertas do diretor executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), Daniel Sá, que descreveu o capitão, em declarações à Lusa, como "a maior marca que Portugal já conheceu", e instou a federação a encontrar uma estratégia de transição para conter a queda de sua presença global, depois que Ronaldo deixou a concentração na quarta-feira, encerrando assim uma conturbada relação de 23 anos com a camisa de seu país e arriscando-se a sanções disciplinares.