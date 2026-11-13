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Thomas Tuchel elogiou a força mental da Inglaterra após a vitória decisiva por 2 a 1 sobre a Croácia na Liga das Nações da Uefa. Apesar de uma breve desatenção que permitiu o empate dos visitantes, o treinador destacou a capacidade da equipe de retomar o controle da partida e marcar o gol da vitória em Wembley.

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Tuchel aponta aspectos a melhorar

Tuchel fez questão de reconhecer a persistência de seus jogadores após uma noite de emoções contraditórias em Wembley. Embora a Inglaterra tenha conquistado os três pontos, o técnico alemão observou que sua equipe precisou superar momentos de irregularidade para garantir o resultado. Depois de Morgan Rogers abrir o placar, a Inglaterra permitiu que a Croácia voltasse ao jogo, antes de Harry Kane tranquilizar a torcida ao converter um pênalti.

Ao analisar a atuação, Tuchel reconheceu que a partida esteve longe de ser simples, apesar dos períodos de domínio da Inglaterra. “Uma boa vitória”, disse o técnico da Inglaterra. “Queríamos muito essa vitória e acho que a merecemos. Foi trabalhoso contra um bom adversário. Levamos algum tempo para entrar no jogo, mas, depois de 15 minutos, fomos bem. Fizemos o gol, melhoramos, ganhamos confiança, criamos algumas boas jogadas e algumas oportunidades razoáveis.”

A queda de rendimento no decorrer da partida

Um dos principais assuntos após o confronto foi a queda de qualidade na passagem do primeiro para o segundo tempo. A Inglaterra parecia ter o jogo sob controle antes de o empate de Petar Sucic surpreender por um momento o público em Wembley. Tuchel não hesitou em criticar os erros técnicos que surgiram no jogo de sua equipe e observou que a falta de concentração quase custou caro contra uma seleção croata capaz de aproveitar as oportunidades.

“Ficamos um pouco displicentes no fim do primeiro tempo, mas começamos o segundo muito bem. Não fizemos o segundo gol, sofremos um gol de bola parada e, então, mostramos uma boa reação”, continuou. “Criamos bastante, o suficiente para marcar um terceiro gol. Nessas condições, o jogo sempre pode ficar apertado e difícil, porque eles tinham jogadas de bola parada perigosas. Mas conseguimos a vitória, o que era importante, pois era uma ocasião especial para Harry e ele marcou o gol da vitória. Então, foi uma noite perfeita.”

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Kane vive uma noite histórica

A partida representou um marco importante para Kane, que fazia sua 126ª atuação pela seleção. A cobrança precisa de pênalti foi seu 92º gol pela Inglaterra e mostrou mais uma vez que ele continua sendo a principal referência do ataque da equipe. Tuchel ficou particularmente satisfeito por ver o experiente atacante comemorar a marca com a contribuição decisiva que acabou fazendo a diferença entre as duas seleções.

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O treinador destacou que a reação da equipe após o revés foi o aspecto mais positivo da noite. “Éramos claramente a melhor equipe naquele momento. Começamos muito bem depois do intervalo, Declan Rice criou uma bela chance e eles bloquearam a finalização em cima da linha”, avaliou.

Foco na precisão técnica

Apesar do clima de comemoração pelo gol de Kane, Tuchel segue atento aos detalhes táticos que precisam ser aprimorados. Ele demonstrou frustração com as “perdas de bola fáceis” em áreas perigosas do campo, que permitiram à Croácia exercer pressão. Para um treinador que valoriza o controle e a precisão, esses erros não forçados são o próximo obstáculo que sua equipe precisa superar.

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“Parecia que o gol estava próximo, mas tivemos algumas perdas de bola fáceis no nosso campo, o que tirou um pouco do nosso embalo. Alguns erros técnicos, de concentração, seja qual for o motivo. Ainda assim, era uma jogada de bola parada perigosa, e nós contribuímos um pouco. Uma situação difícil na nossa área sempre pode acontecer. O importante é reagir, e nós reagimos”, concluiu Tuchel.