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Michael Owen está convencido de que Mauricio Pochettino tem as qualidades necessárias como técnico para recuperar a carreira de Marcus Rashford, que perdeu força em Old Trafford. O ex-atacante do Manchester United acredita que a chegada do argentino pode ser o impulso de que o jogador da seleção inglesa precisa para dar a volta por cima após um período difícil.

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Pochettino pode recuperar Rashford

A chegada de Pochettino a Old Trafford renovou as esperanças em torno de Rashford, que atravessa uma péssima fase. Após um período de empréstimo ao Barcelona na temporada passada, o jogador de 29 anos voltou ao Manchester United, mas teve muitas dificuldades sob o comando de Michael Carrick. Para piorar, Rashford ainda não marcou na Premier League nesta temporada e desfalcou a equipe nos últimos cinco jogos da gestão anterior por causa de uma lesão persistente no quadril.

Owen acredita que o ex-técnico do Tottenham é o nome ideal para comandar essa recuperação. "Muitos já tentaram", explicou Owen ao Metro. "É muito difícil dizer. É a pergunta de um milhão de dólares. Cada um tem sua opinião, mas Poch tem fama de desenvolver jogadores, jovens jogadores, e de recuperar atletas. É um grande técnico. Já passou por muita coisa, viu de tudo e teve sucesso em vários níveis. Então, teria tanta chance quanto qualquer outro de recuperar certos jogadores. Não é como se Rashford tivesse sido péssimo desde que chegou ao Manchester United. Ele foi muito bem, mas tenho certeza de que pode render mais e de que Pochettino seria uma boa escolha para ele."

O dilema Bruno Fernandes

Embora as atenções estejam voltadas para o ataque, Owen também deu uma opinião contundente sobre o futuro do capitão do clube, Bruno Fernandes. O meia português virou notícia recentemente após recusar a última proposta de renovação contratual do clube, o que alimentou rumores de que o United poderia tentar lucrar com a venda de seu principal jogador.

Ao comentar as especulações sobre o capitão, Owen deixou claro que Fernandes é importante demais para ser vendido. "O Manchester United não tem o luxo de contar com 20 jogadores de nível mundial", acrescentou o ex-vencedor da Bola de Ouro.

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"Provavelmente tem só alguns, e ele é um deles. Até que ponto você quer enfraquecer o time? É preciso construir a equipe em torno dos bons jogadores que você já tem. Sei que ele tem falado um pouco demais nos últimos tempos. Talvez não esteja em alta agora, mas provavelmente foi o único destaque positivo daquele time do Manchester United nos últimos oito anos, mais ou menos. Então, não, eu definitivamente não o venderia."

A construção do futuro em Old Trafford

Getty Images

Pochettino tem uma enorme tarefa pela frente ao tentar estabilizar uma equipe que vive um período de turbulência. Com janeiro se aproximando, o argentino provavelmente avaliará quais integrantes do elenco atual conseguem se adaptar ao seu estilo de alta intensidade e quais precisam ser substituídos.

Os comentários de Owen refletem uma percepção mais ampla de que o United não pode continuar perdendo seus jogadores mais influentes se quiser voltar à elite europeia. Enquanto a situação de Fernandes segue indefinida, caberá a Pochettino administrar bem o ambiente do vestiário. Se conseguir assegurar a permanência do capitão e, ao mesmo tempo, resgatar a versão de Rashford que já aterrorizou defesas por todo o continente, a nova era em Old Trafford poderá começar com tudo.