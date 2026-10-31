“Uma atuação de altíssimo nível!” Xabi Alonso faz elogio especial a Romeo Lavia, destaque do meio-campo do Chelsea, após vitória impressionante sobre o Manchester United

Compartilhar Siga GOAL no Google

Xabi Alonso afirmou que as atuações de Romeo Lavia merecem “enorme reconhecimento” depois que o meio-campista teve papel decisivo na vitória do Chelsea sobre o Manchester United. O jovem belga entrou na equipe titular após uma lesão de Jordan Henderson e teve uma atuação dominante no meio-campo.

Publicidade

Alonso se impressiona com a maturidade de Lavia

O técnico do Chelsea, Alonso, não escondeu a satisfação ao ver Romeo Lavia dominar o meio-campo no recente confronto da equipe com o Manchester United. Lavia, que até muito recentemente tinha dificuldades para disputar os 90 minutos pelo clube, completou sua segunda partida inteira em uma única semana. Sua presença entre os titulares surpreendeu algumas pessoas, já que muitos esperavam que o experiente meio-campista Jordan Henderson formasse dupla com Moises Caicedo no setor.

No entanto, uma lesão de Henderson abriu espaço para o jovem belga, que aproveitou a oportunidade na partida noturna. Alonso confirmou que o jogador soube com antecedência que enfrentaria o desafio. “Ele soube no momento certo, mas soube ontem”, respondeu Alonso ao ser questionado se Lavia só havia descoberto naquele dia que seria titular devido à ausência de Henderson.

Inteligência tática no meio-campo

Ex-meio-campista de Real Madrid e Liverpool, Alonso conhece bem a posição e ficou particularmente impressionado com a inteligência tática e a energia de Lavia. O jogador de 22 anos foi fundamental para levar a bola da defesa ao ataque e garantir que o Chelsea mantivesse o controle durante toda a partida.

“Do ponto de vista de um meio-campista, para mim foi uma atuação excelente, excelente. Ele fez muitas coisas certas, esteve sempre conectando a defesa aos jogadores de ataque, conseguiu inverter o jogo, tomou muitas decisões certas, foi muito dinâmico e competitivo. Então acho que não foi só neste jogo: nas últimas duas, três semanas, ele vem jogando em um nível muito bom. Estou muito feliz por ele e hoje merece muito reconhecimento por sua atuação”, acrescentou o espanhol. Alonso também disse ao Football on TNT Sports que “foi uma atuação madura e uma grande vitória”.

Publicidade Publicidade

Estevao e Rogers contribuem para a vitória

Lavia não foi o único jovem a receber elogios. Estevao Willian também foi muito elogiado por seu técnico após uma atuação incansável.

Tópicos relacionados

“Estou muito feliz com Estevao! Esta foi a melhor resposta para mostrar que ele merece mais. Ele trabalhou muito, estou feliz”, disse Alonso, segundo outros relatos. O atacante Morgan Rogers também foi decisivo ao marcar um gol após uma semana difícil para o clube. “Só tentei atrair os defensores. De repente, fiquei cara a cara com o gol e precisei manter a calma. Felizmente, a bola entrou”, disse Rogers à TNT Sports ao comentar sua finalização precisa.

Os próximos passos do Chelsea

A vitória representa um grande impulso para Alonso, que viu sua equipe voltar a vencer após um resultado decepcionante no fim de semana passado. O técnico observou que a reação do time no segundo tempo foi exatamente o que havia pedido no intervalo.

Publicidade

Henderson terá um grande desafio para recuperar a vaga de titular quando voltar após o afastamento por lesão. Alonso concluiu sua análise após a partida afirmando: “Estamos encantados com a atuação, com a reação e, claro, com os três pontos!” O Chelsea agora tentará aproveitar o embalo dessa atuação coletiva ao enfrentar um calendário de inverno intenso.