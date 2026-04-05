"Uma arma ausente volta ao campo"... Marrocos recebe um grande reforço antes da Copa do Mundo

A comissão técnica da seleção marroquina, liderada por Mohamed Wahbi, recebeu uma boa notícia a poucos meses da participação na Copa do Mundo, que será disputada no próximo verão nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O sorteio da Copa do Mundo colocou os “Leões do Atlas” no Grupo C, ao lado do Brasil, do Haiti e da Escócia.

Wahbi espera incluir os principais jogadores na lista que disputará a Copa do Mundo, mas vai esperar até o último momento para tomar uma decisão, devido ao receio de que algum jogador se lesione.

Hoje, domingo, Wahbi recebeu uma boa notícia da Espanha, após o retorno do atacante marroquino Marouane Sanadi ao time do Athletic Bilbao, depois de ter participado da derrota de sua equipe para o Getafe por 2 a 0, em partida que marcou seu retorno oficial aos gramados após um longo período de ausência devido a lesão.

O jogador de 25 anos havia sido submetido, em novembro, a uma cirurgia no joelho para tratar uma ruptura do menisco.

Essa lesão o obrigou a ficar de fora da última edição da Copa Africana das Nações, o que levou o ex-técnico Walid Regragui a recorrer a outras opções na posição de atacante.

O jogador marroquino está agora pronto para retomar o ritmo das partidas, e espera-se que o técnico Ernesto Valverde conte com ele gradualmente nas próximas partidas.

(Leia também)... Quem vai vencer?... Conflitos acirrados entre Marrocos e Espanha antes da Copa do Mundo de 2030