Nos momentos em que as arquibancadas entram em ebulição e todos ficam com a respiração suspensa diante das telas, o apito do árbitro continua sendo a palavra decisiva entre a dúvida e a certeza.

Uma única imagem foi suficiente para desencadear uma polêmica sem fim, mas a análise técnica minuciosa veio esclarecer as coisas e revelar a verdade por trás da decisão tomada por Adham Makhadmeh.

A falta em Harry Kane sob a lupa

A rede “Archivo Far”, especializada na análise de situações de arbitragem, encerrou a polêmica em torno da jogada que envolveu o goleiro Lionel Mpasi e o atacante inglês Harry Kane, confirmando a correção da decisão do árbitro de não marcar pênalti.

O incidente remonta ao momento em que Kane entrou em contato com Mbappé dentro da área, quando o atacante inglês caiu no chão em meio a pedidos para que fosse marcada uma falta.

Detalhes da decisão arbitral e interpretação da queda

A emissora esclareceu que Kane tropeçou no gramado e perdeu o equilíbrio no momento do choque com o goleiro, caindo imediatamente ao sentir o impacto resultante do contato.

A rede confirmou que o choque ocorreu no âmbito da disputa natural pela bola, sem qualquer intencionalidade ou imprudência que justificasse a marcação de uma falta.

A análise do “Archivo VAR” concluiu que a avaliação do árbitro jordaniano sobre o incidente foi correta, após ele ter decidido dar continuidade à partida e não marcar pênalti a favor da seleção inglesa.