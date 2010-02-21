Uma análise aprofundada da última temporada de Mohamed Salah: declínio ou uma mudança no sistema?

Mohamed Salah teve uma temporada 2024-25 excepcional, levando o Liverpool ao seu 20º título da Premier League, um triunfo há muito esperado e comemorado com a torcida presente em peso, ao contrário do título conquistado em meio à pandemia. Com a situação contratual ainda em aberto, a temporada trouxe a sensação de ser uma última cartada. Salah correspondeu às expectativas, reforçando um padrão conhecido no futebol: recompensar uma superestrela com um contrato milionário após uma temporada de auge no final da carreira sempre acarreta riscos.

Do ponto de vista do Liverpool, a decisão estava longe de ser simples. Permitir que Salah saísse teria sido a jogada racional a longo prazo, mas também uma que arriscava uma forte reação negativa, dado seu status no clube. Salah, por sua vez, manteve-se firme nas negociações. O resultado foi um acordo: um contrato de dois anos com um salário recorde para um jogador de 33 anos, uma decisão que agora, em retrospecto, levanta questões válidas.

Então, de onde vem o atual declínio? É impulsionado pelo próprio Salah, ou há fatores estruturais mais profundos moldando o que estamos vendo?

Salah antes e agora: o que mudou?

Para compreender adequadamente o declínio de Salah, o ponto de partida é identificar o que realmente mudou. Em vez de nos concentrarmos apenas no resultado final, extraímos suas principais ações ofensivas, gols, chutes, assistências e passes decisivos em ambas as temporadas para comparar padrões de participação, posicionamento e perfil de chutes.

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Chutes de Salah em jogadas abertas e participações em chutes durante a temporada 2024-25.

A característica mais marcante da última temporada foi o volume e a consistência de suas participações. Salah recebia a bola repetidamente em áreas de grande valor, especialmente dentro da área e no meio-espaço direito. Sua habilidade de cortar para dentro criava uma dupla ameaça: ele era capaz tanto de finalizar quanto de criar jogadas, o que se refletiu em seu número excepcionalmente alto de chutes a gol para um jogador frequentemente rotulado como um artilheiro puro.





Igualmente importante é a qualidade dos chutes. Sua distância média de chute foi baixa, o que significa que ele se posicionava consistentemente perto do gol nas áreas centrais. Isso é exatamente o que se espera de um artilheiro principal: toques frequentes em zonas perigosas, alto envolvimento nas jogadas finais e geração repetida de chances.

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Chutes de Salah em jogadas abertas e participação em chutes durante a temporada 2025-26.

O contraste nesta temporada é claro.

Há uma queda visível no volume em todas as métricas: menos chutes, menos passes decisivos e menor envolvimento geral. A localização de seus chutes está mais dispersa, com um aumento perceptível na distância média dos chutes, indicando menos toques nas zonas centrais de alto xG.

Além do posicionamento, seu papel dentro da equipe mudou. Algumas de suas assistências agora vêm de jogadas ensaiadas, refletindo uma tendência tática mais ampla na liga em direção a um futebol mais direto e focado em jogadas ensaiadas. O Liverpool, e Salah especificamente, parecem menos dominantes na criação de chances em jogadas abertas em comparação com a temporada passada.

Sob o comando de Arne Slot, as tentativas de adaptação a esse cenário em evolução alteraram o papel de Salah. Ele não é mais o ponto focal das jogadas de ataque, mas sim um componente dentro de um sistema mais distribuído. Às vezes, ele chegou até a ser substituído na escalação, em parte devido a limitações fora da bola e à necessidade de reequilibrar a estrutura da equipe.

O resultado não é apenas uma queda na produção, mas uma mudança fundamental na forma e no local onde Salah influencia o jogo.

O contexto importa

Os dados podem nos mostrar tendências, mas não conseguem explicá-las totalmente. Interpretar essas tendências requer contexto e, no caso de Salah, esse contexto mudou significativamente.

O Liverpool não é o mesmo time da temporada passada. A estrutura ofensiva que antes maximizava Mohamed Salah foi reformulada. Anteriormente, ele atuava ao lado de perfis familiares, como Luis Díaz, Darwin Núñez e o saudoso Diogo Jota, jogadores cujos movimentos, timing e tendências ele compreendia. Atrás dele, Trent Alexander-Arnold proporcionava uma saída criativa única que o alimentava consistentemente em áreas perigosas.

Esse ecossistema não existe mais da mesma forma. Apesar dos pesados investimentos e da chegada de grandes talentos, o Liverpool perdeu referências-chave, tanto taticamente quanto emocionalmente. O próprio Salah reconheceu que construir química leva tempo, e as constantes mudanças no elenco apenas retardam esse processo.

Ao mesmo tempo, a liga evoluiu. Houve uma mudança visível em direção a um jogo mais direto e a uma maior ênfase nas jogadas ensaiadas, algo que já era perceptível na pré-temporada. As equipes se adaptaram rapidamente, incluindo times como o Manchester United, enquanto a transição do Liverpool foi menos imediata. Essa mudança tática mais ampla reduziu o domínio dos sistemas de ataque estruturados e com alta posse de bola, afetando indiretamente jogadores como Salah, que se destacavam nessas formulações.

Isso não isenta Salah de responsabilidade — seu rendimento claramente diminuiu —, mas reestrutura a questão. A queda não é puramente individual; é o resultado de um sistema, uma liga e um elenco mudando todos ao mesmo tempo.

Com isso em mente, a renovação do contrato torna-se mais fácil de questionar. Na maioria dos contextos, recompensar um jogador do nível de Salah faria sentido. Neste momento específico, com mudanças táticas e renovação do elenco ocorrendo simultaneamente, isso acarretava mais risco do que o habitual. Esse julgamento, no entanto, está mais claro agora do que estava na época.

O que permanece inquestionável é o legado de Salah. Ele deixa o Liverpool como um dos jogadores marcantes de uma era. E embora esta temporada sugira um declínio dentro desse contexto, isso não significa que ele esteja acabado no mais alto nível. Em um ambiente diferente, ou com mais estabilidade ao seu redor, ainda há qualidade suficiente para ele ter um bom desempenho.

Pode até restar um capítulo a ser concluído. A Copa Africana das Nações continua sendo a única grande honra que falta em sua carreira, algo que ele esteve perto de conquistar mais de uma vez. Não como validação, mas como conclusão.



