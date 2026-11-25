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Os golpes se acumulam para o Marrocos depois da decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de tirar o título da Copa Africana de Nações dos marroquinos e entregá-lo ao Senegal.

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Depois de perder o título continental nos tribunais, o Marrocos ainda teve revelado que arcará com dois terços das custas do processo, enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) pagará o terço restante.

Nas últimas horas, porém, o futebol marroquino recebeu uma notícia triste: a decisão fez o Marrocos perder a posição histórica que havia alcançado no ranking mensal da Fifa.

Em 18 de novembro, a seleção marroquina conquistou um feito histórico ao chegar ao quinto lugar do mundo, depois de subir duas posições na nova atualização do ranking. Com isso, tornou-se a primeira seleção árabe a alcançar essa colocação e a segunda seleção africana a conseguir o feito, depois da Nigéria, que já havia ocupado o quinto lugar em abril de 1994.

A importância da conquista marroquina está no fato de que ela não representa apenas uma subida passageira no ranking de seleções, mas reflete a continuidade da grande evolução que o futebol do Marrocos vive nos últimos anos, período em que os Leões do Atlas se transformaram em uma potência capaz de competir com os gigantes do esporte.

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CAS estraga o feito histórico

Após a decisão do CAS, relatos indicaram que o Marrocos poderia perder 18 pontos no ranking da Fifa, justamente os pontos obtidos com a contabilização do título da Copa Africana de Nações, antes de a Corte Arbitral do Esporte devolver a taça ao Senegal.

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Em seguida veio o verdadeiro choque: a Federação Internacional de Futebol (Fifa) alterou a classificação das seleções em seu site oficial poucas horas depois da decisão do CAS.

O ranking publicado no site oficial da Fifa mostra que a seleção marroquina caiu duas posições e passou a ocupar o sétimo lugar, e não mais o quinto, enquanto Portugal e Brasil subiram para a quinta e a sexta posições, respectivamente.

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Já a seleção senegalesa permaneceu na 18ª colocação do ranking mensal, sem ser afetada pela decisão do CAS de ontem.

CAS dá o título continental ao Senegal

Em uma reviravolta dramática que encerrou uma das crises mais polêmicas da história do futebol africano, a Corte Arbitral do Esporte anulou a decisão da Confederação Africana de Futebol sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 e devolveu o título ao Senegal, que venceu o Marrocos em campo por 1 a 0 na prorrogação. A decisão põe fim a uma disputa jurídica que se arrastou por vários meses.

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A Corte Arbitral do Esporte anunciou, ontem, terça-feira, a anulação da decisão do Comitê de Apelação da CAF, que em 17 de março havia considerado que a seleção senegalesa abandonou a final e dado a vitória ao Marrocos por 3 a 0.

Com a nova decisão, o Senegal recuperou o título que conquistou em campo no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, em uma partida marcada por acontecimentos excepcionais dentro e fora das quatro linhas.

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Os detalhes da crise na final da Copa Africana de Nações de 2025

A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar, quando o placar estava em 0 a 0 e o árbitro marcou pênalti para o Marrocos, decisão que revoltou os jogadores do Senegal e o técnico Pape Thiaw.

Vários jogadores senegaleses deixaram o gramado e seguiram para o vestiário em protesto, o que provocou a interrupção da partida por cerca de 10 minutos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros e o treinador a voltar e concluir o jogo.

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Com a partida reiniciada, o Marrocos teve uma chance de ouro para decidir o título, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti ao cobrá-lo com cavadinha, e a bola parou facilmente nas mãos do goleiro Édouard Mendy.

O jogo foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória do Senegal e deu à sua seleção o segundo título de sua história, para choque da torcida marroquina, que esperava ver a seleção ser campeã em casa.

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Dois meses depois da partida, o Comitê de Apelação da CAF tomou uma decisão pela qual considerou que o Senegal havia abandonado o jogo e concedeu ao Marrocos a vitória administrativa por 3 a 0, com base no artigo 84 do regulamento