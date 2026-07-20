"Uma afronta" para Lionel Messi: a imprensa argentina está furiosa após a eleição de Rodri como o melhor jogador da Copa do Mundo

De forma um tanto surpreendente, o capitão espanhol acabou levando o prêmio, superando, entre outros, seu adversário na final, Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (França) e Jude Bellingham (Inglaterra). Logo após o apito final, ele recebeu o prêmio.

“Conceder a Rodri a Bola de Ouro (para o melhor jogador do torneio; nota da redação) é quase um insulto. Isso demonstra uma total falta de sensibilidade. Não porque o espanhol seja um jogador ruim, mas simplesmente porque Messi foi a alma da Argentina na Copa do Mundo”, criticou, entre outros, o canal de TV argentino TyC Sports.

O jornal *Olé* também seguiu a mesma linha. Messi teria sido “sem dúvida o melhor jogador de todo o torneio”, tendo se mostrado o “líder incontestável dos 26 argentinos”. “Obrigado por ter escolhido a gente, Leo”, dizia o jornal.

E o jornal Clarín escreveu: “Messi resistiu até o fim e ensinou a toda uma geração, que havia se afastado da seleção, a nunca desistir. Obrigado, Leo. Você nos trouxe tanta alegria. Suas lágrimas também são as nossas. Agora descanse, você merece de verdade.”

Rodri, por sua vez, recebeu apoio do compatriota Pep Guardiola, que apontou o meio-campista do Manchester City como o artífice por trás do sucesso da Espanha na Copa do Mundo: “Mas também acredito que as pessoas não entendem totalmente o que Rodri faz em campo. Ele não apenas joga bem, como controla todo o jogo. Cada ataque começa com ele, cada jogada passa por ele, e ele transmite confiança a todos ao seu redor.”

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Lionel Messi já ganhou duas vezes a Bola de Ouro em uma Copa do Mundo

No torneio nos EUA, Canadá e México, Messi foi um dos jogadores de destaque, com doze participações em gols (oito gols e quatro assistências). Apenas o francês Mbappé esteve diretamente envolvido em mais gols do que o astro argentino, com dez gols e quatro assistências.

Por isso, o jogador de 39 anos do Inter de Miami também era considerado um dos favoritos à Bola de Ouro antes da final. Na final, porém, Messi não conseguiu convencer tanto.

Após 120 minutos, ele registrou apenas 54 toques na bola. Em um ataque argentino totalmente inofensivo, que não conseguiu nem um único chute perigoso a gol até o final da partida (valor xG de 0,22), ele não foi um fator determinante.

Para Messi, a Bola de Ouro nos EUA, Canadá e México teria sido o terceiro prêmio como melhor jogador de um Mundial. O argentino já havia sido homenageado nas fases finais do Catar e do Brasil.

Visão geral de todos os vencedores da “Bola de Ouro”