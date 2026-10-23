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Lionel Messi acaba de fazer história ao se tornar o primeiro jogador de futebol a receber individualmente o Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes. O Barcelona não escondeu o orgulho em uma mensagem profundamente emotiva ao seu ex-astro.

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O Barcelona mostrou que jamais esquecerá seu maior ídolo. Após a histórica conquista do Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes de 2026 por Lionel Messi, o clube catalão divulgou um comunicado repleto de orgulho por seu ex-jogador.

A mensagem do clube foi publicada momentos depois de Messi receber o prestigioso prêmio no Teatro Campoamor, em Oviedo. Com isso, o craque argentino consolidou mais uma vez seu legado, tornando-se o primeiro jogador de futebol da história a conquistar a distinção individualmente.

Nas redes sociais, o comunicado oficial do Barcelona dizia: “Parabéns, Leo Messi, pelo Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes de 2026. Um reconhecimento mais do que merecido por seu talento extraordinário, que deixou uma marca duradoura dentro e fora de campo e fez de você uma referência no futebol mundial por sua excelência, seu compromisso com o esporte e sua solidariedade.



Ao lembrar a história inesquecível que compartilham, o clube acrescentou: “Uma carreira de enorme sucesso, durante a qual o FC Barcelona foi parte fundamental da sua vida e da sua história. Um vínculo inseparável que faz parte do legado do clube e no qual sua participação sempre será motivo de orgulho.”

As palavras deixam evidente o carinho que o Barcelona ainda tem por um jogador que passou mais de duas décadas no Camp Nou, conquistou todos os títulos possíveis e depois deixou o clube repentinamente.

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Um vínculo inquebrável permanece

Para muitos torcedores do Barcelona, ver Messi receber prêmios na Espanha traz de volta lembranças dos numerosos títulos nacionais e troféus da Champions League que ele ajudou a conquistar. A decisão do clube de divulgar uma mensagem tão detalhada e afetuosa mostra que a relação entre as partes foi reconstruída após os atritos causados por sua saída.

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Esse carinho reflete as 17 temporadas que Messi passou no time principal do Barcelona depois de ingressar nas categorias de base de La Masia aos 13 anos. Nesse período, ele quebrou quase todos os recordes imagináveis do clube, e o Prêmio Princesa de Astúrias representa um reconhecimento formal, na Espanha, daquela era.

Esse prêmio talvez seja mais simbólico do que as muitas Bolas de Ouro que ele conquistou, por se concentrar em seu legado como exemplo a ser seguido. O comitê de seleção em Oviedo apontou sua humildade e seu trabalho beneficente, além de seu talento no futebol, como os principais motivos para escolhê-lo. Para o Barcelona, ver seu ex-capitão reconhecido por suas qualidades humanas tanto quanto por sua habilidade técnica é motivo de imenso orgulho institucional.

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Um legado além de campo

Quando Messi viajou a Oviedo para receber o prêmio, ficou claro que sua influência na cultura espanhola transcende as rivalidades do futebol nacional. Ele ainda está em atividade, o que torna o reconhecimento ainda mais notável, já que sua carreira continua em andamento.

A homenagem do Barcelona traduz o sentimento de uma torcida que ainda o considera um dos seus. Ao mencionar o “vínculo inquebrável”, o clube sinaliza que a saída de Messi foi apenas física e que seu lar espiritual sempre será o Camp Nou. O sentimento expresso no comunicado sugere que o clube pretende manter o legado do jogador no centro de sua identidade, para que os futuros craques compreendam o padrão que ele estabeleceu durante sua passagem por lá.

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O prêmio chega após um verão difícil. A Argentina perdeu a final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha, e, depois disso, surgiram petições na Espanha pedindo que a honraria fosse retirada. A fundação manteve Messi em sua lista de premiados. Ainda assim, o Prêmio Princesa de Astúrias representa um momento de reflexão para um jogador que deu tanto ao futebol.