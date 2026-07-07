Enquanto o nome de Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, as manchetes dos jornais e das redes sociais devido às suas declarações de apoio à Palestina antes do confronto contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, um vídeo gravado há mais de duas décadas trouxe de volta à tona uma postura humanitária que o técnico egípcio já havia demonstrado em circunstâncias totalmente diferentes, mas que transmitia a mesma mensagem.

Os usuários compartilharam amplamente um trecho da participação de Hossam Hassan no programa “Quem Quer Ser Milionário?”, em uma seção dedicada a celebridades, cujos prêmios eram destinados a causas beneficentes. Na ocasião, ele anunciou que, caso ganhasse o prêmio, o doaria ao hospital de câncer infantil no Egito, à Palestina e às crianças do Afeganistão — em uma situação que muitos voltaram a associar às suas declarações recentes.

Hossam Hassan havia despertado grande interesse durante sua coletiva de imprensa antes do confronto contra a Argentina, após falar sobre a causa palestina, afirmando que sua solidariedade com ela decorre de considerações humanitárias, assim como já havia hasteado a bandeira da Palestina após a classificação da seleção egípcia para as oitavas de final da Copa do Mundo e dedicado a conquista aos povos egípcio e palestino, o que levou a Federação Palestina de Futebol a enviar-lhe uma carta de agradecimento, afirmando que “algumas vitórias são medidas pelas atitudes”.

Entre sua antiga aparição na TV e suas declarações recentes, os observadores consideram que a posição de Hossam Hassan em relação à Palestina permaneceu constante ao longo dos anos, o que deu ao vídeo antigo um novo impulso, em conjunto com o grande interesse que suas declarações suscitaram antes do esperado confronto contra a Argentina, marcado para esta noite, terça-feira.

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