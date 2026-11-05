"Eu estava procurando por ele", disse Niko Kovac, que queria mandar Carney Chukwuemeka atrás de Konstantinos Karetsas. "De repente, ele apareceu", continuou o técnico do Borussia Dortmund à DAZN. Assim, conseguiu colocá-lo em campo no lugar de Serhou Guirassy, que havia sofrido uma lesão na coxa.

Karetsas já havia revelado que, no momento em que Guirassy precisou sair, estava no banheiro. Para o BVB, foi uma sorte que o reforço tenha voltado a tempo e entrado em campo ainda cedo na importantíssima vitória por 2 a 1 em casa sobre o Real Betis, pela quarta rodada da Champions League.

Após o apito final, a UEFA lhe entregou o troféu de melhor jogador da partida. "Fabio Silva merecia o prêmio. Ele marcou um gol e deu uma assistência", disse Karetas, cujo chute rasteiro com a forte perna esquerda fez o 2 a 1. Foi seu primeiro gol pelo BVB.

Não foi só nesse gol que se viu o quanto Karetsas acrescentou ao jogo do Borussia na noite de quarta-feira e ainda pode acrescentar no futuro. O jovem de 18 anos, que faz aniversário em duas semanas, esbanja criatividade e alegria ao jogar. Tem excelente técnica e, com tudo isso, pode proporcionar muitos lances surpreendentes.

Getty Images

Próximas partidas BVB Bundesliga 09:30 ELV

Konstantinos Karetsas no BVB, "como um coelho"

Foi o que aconteceu no lance do 2 a 1: Karetsas recebeu a bola de Silva, deu um corte de imediato e, contrariando a expectativa, puxou-a um pouco para dentro. Depois, finalizou sem que o goleiro pudesse ver a bola, por entre as pernas do defensor adversário. Foi o suficiente para pegar no contrapé o goleiro Alvaro Valles, que até então havia se destacado com várias defesas de reflexo.

"Deu para ver que Kosta é um jogador muito bom. Não só porque fez o gol, mas também porque sempre dá bons cortes. Como um coelho", disse Kovac. "É difícil marcá-lo. Ele tem muitos dribles bons. Deu muito dinamismo ao time. Também achei que ele e Fabio se entrosaram muito bem no ataque. Gostei disso."

O próprio Karetsas disse que, dadas as circunstâncias de sua entrada, não recebeu instruções do técnico do Dortmund. "Simplesmente joguei do meu jeito, eles me deram muito espaço", explicou o jogador, que soma 14 partidas pela seleção. Seu início no BVB foi prejudicado pelos problemas circulatórios apresentados contra o Villarreal e por uma lesão no ligamento lateral na partida fora de casa contra o Union Berlin, que o fizeram perder quatro jogos ao todo.

Getty Images

Konstantinos Karetsas é o jogador de ataque que faltava ao BVB

A isso se somou a adaptação após a mudança do Genk para o Dortmund. "A maior diferença entre a liga belga e a Bundesliga é a parte física", disse. "Ainda estou me adaptando a isso e posso continuar melhorando. Não acho que tenha precisado de tempo para me adaptar em termos de futebol."

De forma alguma. Karetsas fará bem ao Borussia Dortmund. O que ele mostrou até agora já basta para chegar a essa conclusão. Também pelo simples fato de que um jogador de ataque tão criativo e desinibido vinha fazendo muita falta à equipe.

Kovac chegou a lhe dar uma espécie de liberdade para jogar, algo nada habitual para o treinador. Como Guirassy provavelmente ficará de fora ao menos do jogo da liga contra o Elversberg, daqui a três dias, a presença de Karetsas em campo é, naturalmente, bastante provável.

Getty Images

Para Ethan Nwaneri, a situação no BVB pode ficar ainda mais difícil

"Por isso, ele provavelmente será titular nos próximos jogos, enquanto Serhou não estiver disponível", disse Kovac. Mas o técnico aparentemente percebeu que havia revelado algo que, ao contrário de seu costume, normalmente não revelaria. Então, ressaltou: "Provavelmente. Ainda não sei. Vamos ver." Karetsas, de todo modo, está pronto para jogar mais: "Estou me sentindo bem e estou saudável."

Para Ethan Nwaneri, porém, essas não são boas notícias. O retorno de Karetsas, que já havia dado a assistência para o 2 a 2 marcado no fim da partida em Munique no último fim de semana, deve dificultar ainda mais a volta do jogador emprestado pelo FC Arsenal ao time.

O inglês havia sido titular em quatro jogos seguidos pela liga e, nesse período, também entrara cedo em campo em outras duas ocasiões, uma delas no já mencionado jogo contra o Villarreal, quando Karetsas teve problemas circulatórios. Mas a produção do jovem de 19 anos foi nula. Lances promissores e chances de gol se alternaram com atuações discretas.

IMAGO

Ethan Nwaneri caiu na hierarquia do ataque do BVB

Por isso, não foi surpresa, e fez sentido, que Kovac o tirasse do time titular. Nos últimos cinco jogos oficiais, Nwaneri começou no banco; contra o Betis, só entrou nos acréscimos. A partida contra o Bayern foi ainda mais amarga para ele.

Em Munique, Kovac colocou em campo Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva e até Samuele Inacio, que até então havia recebido poucas oportunidades. Todos são jogadores de ataque, assim como Nwaneri, que ficou os 90 minutos no banco pela primeira vez desde que chegou ao Dortmund. No momento, portanto, Nwaneri caiu para trás de Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka e também Sabitzer na disputa pelas posições atrás do centroavante.

Os Gunners certamente não devem gostar de ver isso, afinal, o empréstimo anterior de Nwaneri ao Olympique de Marselha, na segunda metade da temporada passada, já havia dado muito errado. O clube londrino teria uma cláusula que lhe permite chamar o jogador de volta no inverno, desde que avise o BVB com antecedência. Segundo informações, isso pouparia ao Borussia até cinco milhões de euros.

A noite de quarta-feira, positiva para o Dortmund, pode representar uma virada para os dois: Karetsas convence, esbanja vontade de jogar e começa a se tornar uma possível peça-chave do BVB. Ao mesmo tempo, Nwaneri vai ficando completamente para trás na disputa por espaço e levantando dúvidas. No momento, ele é, de certa forma, o único perdedor no Borussia.

BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund