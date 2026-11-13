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O Barcelona se prepara para abrir uma nova página em suas movimentações comerciais e esportivas, por meio do retorno aos Estados Unidos em uma turnê de preparação para a nova temporada 2027, simultaneamente a um grande passo financeiro que visa dar os retoques finais ao projeto de reforma do estádio Spotify Camp Nou, um dos maiores projetos de investimento da história do clube.

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Entre a busca por novos mercados para fortalecer sua marca e a garantia do financiamento necessário para concluir o estádio, o clube catalão se movimenta em duas frentes, uma tão importante quanto a outra, segundo revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

O Barcelona volta a colocar os Estados Unidos no mapa de suas turnês de verão, depois de não ter visitado o país nos últimos dois anos. Os responsáveis pelo departamento de marketing do clube trabalham na organização de uma turnê de preparação para a nova temporada de 2027, com atenção especial à Costa Oeste, conforme as orientações da comissão técnica da equipe principal. Porém, a execução do plano ainda depende do sucesso das negociações em curso com as entidades responsáveis pela organização da turnê e pela definição de seu programa final.

Os Estados Unidos eram uma parada fundamental nos programas de verão do Barcelona ao longo dos últimos anos. A equipe visitou o país em 2022, quando montou sua base na Costa Leste e estabeleceu quartel-general em Fort Lauderdale, e depois voltou em 2023 à Costa Oeste, com uma estadia prolongada em Los Angeles. No verão de 2024, a equipe rumou novamente à Costa Leste e realizou sua preparação em Orlando e Annapolis.

Mas os cálculos das turnês americanas mudaram nos últimos dois anos, depois que o Barcelona decidiu não viajar aos Estados Unidos no verão de 2025 por causa do congestionamento do calendário futebolístico com a realização da Copa do Mundo de Clubes, antes que o mesmo se repetisse em 2026, coincidindo com a sede da fase final da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Em vez disso, o clube seguiu para a Ásia em 2025, com visita ao Japão e à Coreia do Sul, enquanto escolheu a Inglaterra para montar seu tradicional campo de preparação para a temporada passada.

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O Barcelona entende que o verão de 2027 representa uma oportunidade adequada para retomar sua presença no mercado americano, sobretudo por não haver Copa do Mundo ou Eurocopa durante esse período, o que dá ao clube maior espaço para organizar uma turnê com retorno comercial e de marketing. Os Estados Unidos ganham importância estratégica para a diretoria catalã, diante da grande popularidade que o clube tem por lá e de seu desejo de ampliar sua base de torcedores e fortalecer seus recursos financeiros por meio de atividades comerciais e jogos amistosos.

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No plano esportivo, as condições do próximo verão dão a Hansi Flick uma oportunidade valiosa de aproveitar a presença da maioria dos jogadores da equipe desde o início do período de preparação, longe das ausências ligadas aos grandes torneios internacionais. O treinador alemão dá grande importância à escolha de um local adequado para os treinos, depois de ter demonstrado enorme admiração pela estrutura disponível no centro de treinamento militar de Annapolis durante a visita da equipe em 2024. O clube trabalha atualmente para definir os detalhes do programa de preparação para a nova temporada, antes de decidir o destino final e as datas dos jogos.

300 milhões de euros para concluir o projeto do Camp Nou

Paralelamente às movimentações esportivas e comerciais, o Barcelona deu um passo financeiro importante rumo à conclusão das obras de reforma do estádio Spotify Camp Nou, depois de ter concluído a emissão de títulos no valor de 300 milhões de euros, após obter as licenças necessárias junto à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários da Espanha. Esse passo visa fornecer o financiamento adicional necessário para concluir o projeto, que representa a pedra angular do plano econômico do clube para os próximos anos.

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A instituição "Goldman Sachs" assumiu o papel de agente exclusivo da operação de distribuição dos títulos, que obteve a aprovação dos sócios compromissários do clube durante a assembleia geral ordinária realizada em 19 de setembro, com um percentual de 90,79% dos votos. Esse passo integra a estrutura de financiamento do projeto Espai Barça, que já havia obtido aprovação inicial no valor de 1,5 bilhão de euros, antes de prosseguirem os processos de refinanciamento e de distribuição das obrigações financeiras de forma mais equilibrada.

Espera-se que o novo financiamento contribua para impulsionar as obras de reforma do estádio, que o Barcelona pretende tornar o maior em capacidade entre os estádios de futebol da Europa, com uma lotação que chega a 104.600 espectadores. O projeto também inclui uma grande ampliação das instalações de hospitalidade e dos espaços premium, com a oferta de cerca de 9.500 lugares para VIPs, além da criação de um anel duplo de camarotes privativos entre a segunda e a terceira arquibancadas, de modo a fortalecer as receitas ligadas à operação da instalação.

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O Barcelona apoia-se, em sua estrutura de financiamento, em um fundo de securitização que compra os direitos de arrecadação de algumas das receitas futuras ligadas à operação do estádio, enquanto o clube realizou diversos processos de refinanciamento sem aumentar o valor original do financiamento, com o objetivo de distribuir as parcelas de forma mais regular. O custo médio do financiamento é de cerca de 6,15%, enquanto a margem de lucro na operação mais recente chegou a 242 pontos-base, segundo os detalhes financeiros apresentados pelo jornal espanhol.

De acordo com o cronograma do projeto, o Barcelona pretende concluir totalmente as obras do estádio ao longo do primeiro semestre de 2028, após a instalação do teto no verão e no outono de 2027. As ambições do clube não se limitam a recuperar seu estádio em sua nova forma, já que a União das Federações Europeias de Futebol, a "UEFA", escolheu o Camp Nou para sediar a final da Liga dos Campeões da Europa masculina em 2029. O clube também aspira a sediar a final da Liga dos Campeões da Europa feminina em 2031, além de se candidatar a sediar jogos da Copa do Mundo de 2030.

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No contexto de tranquilizar os sócios quanto ao futuro do projeto, Ferran Olivé, vice-presidente de assuntos econômicos do Barcelona, afirmou, durante a assembleia geral realizada em 19 de outubro, que a conclusão de cerca de 80% das obras deixa a diretoria confiante de que não haverá novos estouros no orçamento nem necessidade de empréstimos adicionais. Ele enfatizou que o financiamento não representará um ônus para os sócios do clube e não levará a hipotecar a instituição ou a afetar seus recursos operacionais habituais, esclarecendo que a garantia principal reside nas receitas adicionais que o estádio proporcionará após sua conclusão. Ele também apontou que a necessidade de 300 milhões de euros adicionais era prevista desde o início do projeto, diante das alterações que ocorreram durante as fases de execução.