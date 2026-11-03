Antes da entrega da Bola de Ouro, Lamine Yamal e Kylian Mbappé fizeram campanha intensa (e até constrangedora) durante semanas, enquanto Harry Kane, como um típico e modesto cavalheiro inglês, manteve-se discretamente afastado e deixou que suas atuações falassem por si.

Agora que o artilheiro de 33 anos do Bayern de Munique foi de fato eleito o melhor jogador de futebol do mundo, apesar de não ter feito campanha por si próprio, e recebe elogios de todas as partes, ele aparentemente considera que chegou a hora de falar um pouco sobre si mesmo, sua trajetória e suas qualidades. Agora, ele também parte para o ataque nas palavras.

A ocasião foi a coletiva de imprensa antes do jogo do Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, na terça-feira (às 21h). "Tenho um estilo único e, nesse sentido, sou um vencedor único da Bola de Ouro", disse Kane.

"Não há muitos atacantes que jogam como eu, que ao mesmo tempo alcançam meus números e recuam para o meio-campo e a defesa, ajudando em várias áreas diferentes", explicou Kane, falando de si de maneira surpreendente para seus padrões. Ele vê nisso até a possibilidade de deixar um legado: "Talvez isso mude, no futuro, a percepção sobre os camisas 9 e dê aos jovens jogadores outra perspectiva de como atuar nessa posição. Tenho orgulho disso."

José Mourinho teve influência decisiva sobre Harry Kane

Um treinador com quem Kane trabalhou por apenas cerca de um ano e meio em seu ex-clube, o Tottenham Hotspur, aparentemente teve um papel especial em sua evolução para se tornar um atacante mais completo: José Mourinho, atualmente de volta ao Real Madrid. "Quando cheguei ao time profissional do Tottenham, eu era mais um camisa 9", lembrou Kane. Seu treinador por muitos anos, Mauricio Pochettino, o escalava como centroavante clássico.

"Depois, José me deu mais liberdade. Eu sabia que a qualidade dos meus passes era um dos meus maiores pontos fortes. Talvez isso só não fosse tão perceptível porque eu era visto como atacante", contou Kane, lembrando-se especialmente de uma "conversa com José sobre aproveitar todo o meu potencial. A partir daquele momento, meu jogo mudou um pouco."

Esse momento especial com o autoproclamado "Special One" foi, aliás, registrado. Por coincidência, o Amazon Prime acompanhava os Spurs naquela temporada para sua série "All or Nothing". Mourinho falou sobre como queria transformar Kane em uma "estrela de cinema" do futebol. Kane, que antes havia dito querer chegar ao nível de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, concordou com a cabeça. Sete anos depois, ele está no mesmo patamar em que Messi e CR7 já estiveram.

Na temporada 2020/21, sob o comando de Mourinho, Kane não só foi o artilheiro da Premier League como também registrou o maior número de assistências. Desde sua transferência para o Bayern de Munique, em 2023, por 100 milhões de euros, ele deu continuidade a essa evolução de maneira impressionante.

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Kane e as diferenças em relação a Yamal, Mbappé, Messi e Ronaldo

Provavelmente, Kane não usou nenhuma palavra tantas vezes nessa coletiva quanto "proud" ("orgulhoso"). Exatamente uma semana após ter sido eleito o melhor jogador do mundo, era quase possível sentir o orgulho que o prêmio lhe traz. Sobretudo porque, diferentemente de seus rivais Yamal e Mbappé ou de Messi e Ronaldo, que venceram o prêmio repetidas vezes, ele não era considerado uma superestrela desde jovem, não tem o mesmo glamour e jamais alcançará a mesma fama mundial.

"Minha trajetória foi um pouco diferente da de outros vencedores da Bola de Ouro. Depois de momentos difíceis, especialmente no começo da minha carreira, talvez as pessoas não achassem que eu chegaria a esse nível. Mas consegui graças a muito trabalho, resiliência e determinação", disse Kane. Em seguida, voltou a adotar um tom surpreendentemente incisivo e alfinetou os críticos de forma indireta: "As pessoas que conhecem e entendem de futebol sempre foram fãs do meu jeito de jogar e da forma como encaro as partidas."

Kane também lembrou as muitas provocações que recebeu por ter passado tanto tempo sem conquistar títulos. Antes de ganhar dois títulos do Campeonato Alemão e uma Copa da Alemanha com o Bayern de Munique, ele havia deixado o Tottenham, seu clube do coração, sem um único troféu. Especialmente dolorosa foi a derrota para o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2019, justamente no Estádio Metropolitano, em Madri, onde agora enfrenta o Atlético com o Bayern de Munique.

"Tenho a chance de apagar a lembrança dolorosa de 2019", disse Kane. Nesta terça-feira, talvez um pouco. Mas, sobretudo, em 5 de junho, quando o estádio receberá novamente a final da Liga dos Campeões.