'Um velho conhecido é o grande favorito para suceder Gennaro Gattuso como técnico da seleção italiana

Gennaro Gattuso anunciou na semana passada, após a Itália não se classificar para a Copa do Mundo, sua saída do cargo de técnico da seleção. Os Azzurri estão agora em busca de um substituto, sendo o técnico do Napoli, Antonio Conte, o principal candidato, segundo informa o La Gazzetta dello Sport.

Conte não é um desconhecido para a seleção italiana. Entre 2014 e 2016, o italiano já foi técnico da seleção. Em 2016, ele comandou a Itália na Eurocopa na França, onde a equipe foi eliminada pela Alemanha nas quartas de final, após a disputa de pênaltis.

Após aquele Euro, Conte partiu para Londres, onde esteve no comando do Chelsea por dois anos e conquistou um título nacional. Seguiu-se uma passagem razoavelmente bem-sucedida pelo Inter, após a qual ele retornou à Premier League. No Tottenham Hotspur, porém, ele não conseguiu conquistar nenhum título, antes de assinar com o Napoli, onde se sagrou campeão nacional e conquistou a Supercopa da Itália.

O jornal informa que o atual técnico do Napoli, terceiro colocado da Série A, está aberto a um retorno como técnico da seleção, após o término da temporada atual.

Não é apenas Conte que é citado como possível sucessor de Gattuso. Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e o técnico da seleção da Turquia, Vincenzo Montella, também circulam com destaque na mídia.

No caso de Mancini, há certa resistência, principalmente devido à sua saída repentina em seu mandato anterior como técnico da seleção. O técnico do AC Milan, Allegri, mantém-se afastado por enquanto, segundo a La Gazzetta.

Na temporada 2024/25, Conte conquistou o título da Série A de forma impressionante, terminando com um ponto de vantagem sobre o Inter. Nesta temporada, o Napoli está mais instável e a conquista do título parece distante. A diferença para o líder Inter é atualmente de sete pontos, faltando ainda oito partidas a serem disputadas.