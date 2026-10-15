É o que informa o jornal Bild. Segundo a publicação, Maurizio Micheli, chefe de observação dos Gunners, teria colocado o nome do sul-coreano em pauta no clube campeão da Premier League. Uma transferência na janela de inverno, porém, seria improvável, mas o interesse poderia se tornar mais concreto no futuro.









Kim tem contrato com o Bayern de Munique até 2028 e, segundo a reportagem, há até planos de conversar sobre uma renovação em breve. Ainda assim, o jogador de 29 anos ocupa, nominalmente, apenas o terceiro lugar na hierarquia dos zagueiros do clube, atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah.

Não surpreende que Micheli tenha sugerido justamente Kim: o italiano trabalhou anteriormente no Napoli e, nesse período, contratou o sul-coreano junto ao Fenerbahce, de Istambul, por 19 milhões de euros em 2022. Apenas um ano depois, Kim foi para o Bayern por 50 milhões de euros.

Qual clube queria Min-Jae Kim no verão?

O Arsenal já teria demonstrado maior interesse em Kim no verão passado. Segundo uma reportagem do tz, o campeão inglês fez uma consulta ao Bayern porque buscava um substituto para William Saliba, que ficará afastado por um longo período após uma cirurgia nas costas. Kim, porém, teria decidido não se transferir e aceitado o papel de disputar uma vaga no Bayern. No fim, o Arsenal contratou Ezri Konsa, do Aston Villa, por 60 milhões de euros.

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Na temporada atual, Kim esteve em campo por um total de 489 minutos em seis jogos oficiais pelo Bayern, sem registrar gols ou assistências. Na próxima quarta-feira, 21 de outubro, o time de Munique recebe o Arsenal pela terceira rodada da fase de liga da Champions League.