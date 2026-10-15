É o que informa o jornal Bild. Segundo a publicação, Maurizio Micheli, chefe de olheiros dos Gunners, teria colocado o nome do sul-coreano em pauta no clube campeão da Premier League. Uma transferência na janela de inverno, porém, seria irrealista, mas o interesse poderia se tornar mais concreto no futuro.









Kim tem contrato com o Bayern de Munique até 2028 e, segundo a reportagem, há até planos de conversar sobre uma renovação em breve. O jogador de 29 anos, no entanto, ocupa nominalmente apenas o terceiro lugar entre os zagueiros do Bayern, atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah.

Não surpreende que tenha sido justamente Micheli a sugerir Kim: o italiano trabalhou anteriormente no Napoli e, em 2022, contratou o sul-coreano do Fenerbahce, de Istambul, por 19 milhões de euros. Apenas um ano depois, Kim foi para o Bayern por 50 milhões de euros.

Qual clube quis contratar Min-Jae Kim no verão?

O Arsenal já teria demonstrado forte interesse em Kim no verão passado. Segundo uma reportagem do tz, o campeão inglês consultou o Bayern de Munique porque buscava um substituto para William Saliba, que ficaria afastado por um longo período após uma cirurgia nas costas. Kim, porém, teria decidido não se transferir e aceitado seu papel de desafiante no Bayern de Munique. No fim, o Arsenal contratou Ezri Konsa, do Aston Villa, por 60 milhões de euros.

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Na temporada atual, Kim disputou seis partidas oficiais pelo Bayern de Munique, somando 489 minutos em campo, sem marcar gols nem dar assistências. Na próxima quarta-feira, 21 de outubro, o Bayern recebe o Arsenal pela terceira rodada da fase de liga da Champions League.