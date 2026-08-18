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Um único jogador embaralha os planos de Mourinho antes do apito inicial

Real Madrid
A. Guler
J. Mourinho
Mesut Özil
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
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Espanha

Khalifa Özil aparece novamente

O melhor jogador da pré-temporada do Real Madrid tem um nome claro: Arda Güler. O astro turco foi o mais consistente em nível de rendimento durante o verão e o jogador em torno do qual girou boa parte das ideias táticas da equipe nos primeiros passos do segundo mandato de José Mourinho à frente da comissão técnica.

Ainda assim, Güler começou sua temporada com o Real Madrid perdendo um pênalti diante do Alcorcón, em uma partida amistosa disputada no estádio de Valdebebas. Mas o episódio não deixou marca alguma digna de nota, já que o jogador logo o superou e passou a apresentar o nível que Mourinho esperava dele.

Desde então, Güler cumpriu da melhor forma as tarefas que lhe foram confiadas, teve uma atuação de destaque no meio-campo ofensivo, assumiu ainda a responsabilidade de liderar os companheiros em alguns momentos e continuou buscando espaços e criando perigo entre as linhas. Güler parece um verdadeiro armador, apesar do paradoxo de não ter ocupado essa função de maneira explícita durante sua passagem anterior pelo Real Madrid.

A Copa do Mundo transformada em motivação

O brilho de Güler como melhor jogador turco na Copa do Mundo não foi suficiente para ajudar a seleção de seu país a passar da fase de grupos, mas a decepção se transformou, para ele, em combustível extra para seguir trabalhando.

O jogador encarou a pré-temporada como se fosse um teste sem margem para o fracasso, especialmente porque a disputa pelas posições do meio-campo do Real Madrid será acirrada, diante das oportunidades limitadas de participação e da quantidade de grandes nomes na equipe.

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Jude Bellingham desponta como um de seus principais concorrentes diretos pela posição, sobretudo com o recente retorno do inglês à equipe, depois de ter se limitado a participar por poucos minutos no confronto contra o Gelsenkirchen.

Esses dados colocam Güler em uma posição forte e lhe dão uma grande chance de começar a temporada como titular diante do Espanyol, na LaLiga, conforme informou o jornal espanhol "Marca".

E, para além dos cálculos relacionados à disputa pelas posições, o que o jogador turco apresentou durante os amistosos lhe dá um verdadeiro direito de estar entre os titulares. Ele se impôs em campo, e ficou difícil ignorar o que mostrou durante a pré-temporada.

Ele repetirá a experiência de Özil com Mourinho?

Por causa de sua trajetória no futebol e de suas origens turcas, muitos torcedores do Real Madrid encontram semelhanças entre Güler e Mesut Özil, que ainda não havia alcançado o estrelato mundial quando chegou à equipe em 2010, antes de se tornar, sob o comando de Mourinho, um dos principais elementos do time que chegou à semifinal da Liga dos Campeões da Europa três vezes seguidas.

A semelhança não se limita à trajetória, mas se estende à posição, ao mágico pé esquerdo e à capacidade de criar jogadas. Por isso, a comparação entre os dois jogadores não parece um fardo para Güler, e sim um sonho para a torcida do Real Madrid, que deseja vê-lo seguir os passos do astro alemão.

Na temporada passada, Güler se viu em situação parecida durante esta etapa, com a confiança de Xabi Alonso e a ausência de Jude Bellingham por lesão, mas naquele momento era exigido dele participar da construção dos ataques próximo ao armador. Já agora, o jogador não parece hesitante em assumir esse papel, mas tem ao seu lado nomes como Bernardo Silva, capaz de aliviar sua carga e lhe dar mais espaço para se movimentar e buscar espaços.

E é exatamente isso que pode ser o fator mais importante na evolução de Güler; com a presença de parceiros capazes de criar jogadas e assumir parte das responsabilidades, o astro turco pode se movimentar com mais liberdade, o espaço de que ele parece precisar para mostrar o seu melhor. O caminho ficou claro diante de Arda Güler, e a oportunidade está em suas mãos. E o que ele apresentou na pré-temporada diz com clareza que o Real Madrid pode estar diante de uma nova versão do jogador que a torcida esperou por tanto tempo.

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