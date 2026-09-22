Um único jogador de futebol: Mbappé escolhe 4 convidados para o jantar dos seus sonhos e os adverte!

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, escolheu 4 craques com quem gostaria de jantar, e no topo da lista apareceu seu ídolo, o português Cristiano Ronaldo, lenda do clube merengue e atual capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita.

Mbappé está atualmente com a seleção da França, sob o novo comando técnico de Zinédine Zidane, depois de conquistar o quarto lugar com os Bleus na Copa do Mundo de 2026.

Kylian Mbappé conversou com o jornal "The Athletic" nesta terça-feira e, após diversas perguntas sobre suas conquistas esportivas, foi questionado sobre o jantar dos seus sonhos.

Quando lhe pediram para citar craques com quem gostaria de jantar, o atacante do Real Madrid mencionou, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato": Michael Jordan (lenda do basquete), Serena Williams (lenda do tênis), Rihanna (cantora) e seu ídolo Cristiano Ronaldo.

Ciente de suas habilidades culinárias, o capitão da seleção francesa preferiu avisar seus convidados, dizendo: "Eu não cozinho. Se eu começar, todo mundo vai voltar correndo para casa. Talvez a gente peça alguma coisa?".

E acrescentou: "Michael Jordan é uma fonte de inspiração para mim. Eu o encontrei uma vez e gostaria de vê-lo mais para conversar sobre a carreira dele. Cristiano Ronaldo era o meu ídolo, agora é meu amigo, e adoro passar o tempo com ele para que me dê conselhos, me apoie, e ele sabe que eu sempre vou apoiá-lo. Serena Williams, porque quero me inspirar muito nela em um esporte que admiro. E talvez a Rihanna depois. Eu adoro a Rihanna".

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