A Federação Internacional de Futebol (FIFA) provocou uma onda de duras críticas em Espanha depois de ter excluído a dupla de defesas centrais Aymeric Laporte e Pau Cubarsí da lista de votação para a melhor equipa do Mundial de 2026, apesar do seu papel fundamental na conquista do segundo título da história da seleção espanhola no estádio MetLife, em Nova Jérsia.

A Federação Internacional revelou, através do seu site oficial, a lista de candidatos à votação do público para a melhor equipa da competição, da qual estavam completamente ausentes os nomes de Laporte e Cubarsí, numa decisão descrita como "ilógica e contraditória", sobretudo porque a dupla comandou a defesa mais forte do torneio, depois de a seleção espanhola ter sofrido apenas um golo ao longo de toda a competição.

A exclusão de Cubarsí, jogador do Barcelona que foi eleito o melhor jovem jogador da competição, revelou-se particularmente chocante, pois como pode ser distinguido com um prémio individual prestigiado e depois ser excluído da lista da melhor equipa? Trata-se de uma clara contradição que gerou um amplo descontentamento nos meios espanhóis.

Em vez da dupla espanhola, a FIFA escolheu para a linha defensiva Marc Cucurella e Pedro Porro, de Espanha, além de Lisandro Martínez, Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Cristian Romero e Dayot Upamecano.

Na baliza, a lista incluiu Unai Simón, guarda-redes de Espanha, além de Fuzhinia, Emiliano Martínez, Jordan Pickford e Bart Verbruggen.

Já o meio-campo e as alas contaram com presença espanhola através de Rodri e Lamine Yamal, além de Jude Bellingham, وليسي, Vinícius Júnior, Enzo Fernández, Ousmane Dembélé, Luka Modrić e Sébari.

Na frente de ataque, surgiu o espanhol Nico Williams, ao lado de Kylian Mbappé, Kenny, Harry Kane, Erling Haaland e Lionel Messi.

A ausência polémica não se limitou apenas a Laporte e Cubarsí, estendendo-se também a duas outras estrelas espanholas que apresentaram um desempenho excecional na competição, Dani Olmo e Mikel Merino, o que suscitou dúvidas sobre os critérios de seleção adotados pela Federação Internacional.

Recorde-se que a seleção espanhola alcançou um feito defensivo histórico na competição ao sofrer apenas um golo ao longo de sete jogos, um recorde que reflete a solidez da linha defensiva comandada por Laporte e Cubarsí com grande eficácia.