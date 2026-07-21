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spain Getty Images

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Um único jogador árabe... Não vai acreditar: as duas estrelas de Espanha ficam de fora da equipa ideal!

Marrocos
Espanha
França
Argentina
Países Baixos
Croácia
Bélgica
Noruega
Copa do Mundo
P. Cubarsi
A. Laporte
I. Saibari
K. Mbappe
E. Haaland
L. Yamal
L. Messi
H. Kane
C. Romero
V. van Dijk
M. Cucurella
Vinicius Junior
M. Olise
J. Bellingham
Marrocos
Espanha
França
Argentina
Países Baixos
Croácia
Bélgica
Noruega
England
Brasil

Contradição estranha

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) provocou uma onda de duras críticas em Espanha depois de ter excluído a dupla de defesas centrais Aymeric Laporte e Pau Cubarsí da lista de votação para a melhor equipa do Mundial de 2026, apesar do seu papel fundamental na conquista do segundo título da história da seleção espanhola no estádio MetLife, em Nova Jérsia.

A Federação Internacional revelou, através do seu site oficial, a lista de candidatos à votação do público para a melhor equipa da competição, da qual estavam completamente ausentes os nomes de Laporte e Cubarsí, numa decisão descrita como "ilógica e contraditória", sobretudo porque a dupla comandou a defesa mais forte do torneio, depois de a seleção espanhola ter sofrido apenas um golo ao longo de toda a competição.

A exclusão de Cubarsí, jogador do Barcelona que foi eleito o melhor jovem jogador da competição, revelou-se particularmente chocante, pois como pode ser distinguido com um prémio individual prestigiado e depois ser excluído da lista da melhor equipa? Trata-se de uma clara contradição que gerou um amplo descontentamento nos meios espanhóis.

Em vez da dupla espanhola, a FIFA escolheu para a linha defensiva Marc Cucurella e Pedro Porro, de Espanha, além de Lisandro Martínez, Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Cristian Romero e Dayot Upamecano.

Na baliza, a lista incluiu Unai Simón, guarda-redes de Espanha, além de Fuzhinia, Emiliano Martínez, Jordan Pickford e Bart Verbruggen.

Já o meio-campo e as alas contaram com presença espanhola através de Rodri e Lamine Yamal, além de Jude Bellingham, وليسي, Vinícius Júnior, Enzo Fernández, Ousmane Dembélé, Luka Modrić e Sébari.

Na frente de ataque, surgiu o espanhol Nico Williams, ao lado de Kylian Mbappé, Kenny, Harry Kane, Erling Haaland e Lionel Messi.

A ausência polémica não se limitou apenas a Laporte e Cubarsí, estendendo-se também a duas outras estrelas espanholas que apresentaram um desempenho excecional na competição, Dani Olmo e Mikel Merino, o que suscitou dúvidas sobre os critérios de seleção adotados pela Federação Internacional.

Recorde-se que a seleção espanhola alcançou um feito defensivo histórico na competição ao sofrer apenas um golo ao longo de sete jogos, um recorde que reflete a solidez da linha defensiva comandada por Laporte e Cubarsí com grande eficácia.

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