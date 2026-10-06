A inteligência artificial previu os destinos esperados para os jogadores do Manchester City, caso a punição de rebaixamento seja aplicada ao clube, diante de sua recente condenação.

Uma comissão independente concluiu que o Manchester City é culpado de todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras da Premier League ao longo de nove temporadas, e da maioria das acusações relacionadas à sua falta de cooperação com a investigação da liga.

O Manchester City continua a negar as acusações e a afirmar sua inocência, razão pela qual apresentou um recurso.

No entanto, se o recurso do clube fracassar, ele enfrentará uma série de punições severas, incluindo perda de pontos, multas e, possivelmente, a situação pode chegar à expulsão da Premier League.

Se isso acontecer e o City for rebaixado para uma divisão inferior, ele enfrentará a possibilidade de perder todos os seus jogadores, especialmente as grandes estrelas.

O jornal "The Sun" afirmou que a inteligência artificial previu que o Real Madrid seria o maior beneficiado, podendo atrair oito estrelas do Manchester City, incluindo o atacante Erling Haaland.

Real Madrid, destino provável para 8 estrelas

O nome de Haaland, de 26 anos, há muito tempo é associado ao Real Madrid, que ainda busca seu próximo centroavante de destaque após Karim Benzema.

Isso significa que os Merengues também passariam à frente de seu rival Barcelona, que também observa o internacional norueguês.

O Real Madrid também tentou contratar Enzo Fernández no último verão, e poderia finalmente conseguir seu jogador caso o Manchester City seja rebaixado — clube que se antecipou a eles na contratação do meio-campista.

A Haaland e Fernández, de 25 anos, poderiam se juntar Ayoub Bouaddi, Phil Foden, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis e Josko Gvardiol, enquanto Mateo Kovacic poderia retornar ao Santiago Bernabéu.

Manchester United em segundo lugar

O Manchester United poderia concretizar 5 grandes negociações como resultado desse escândalo sem precedentes.

O United poderia conseguir seus antigos alvos Gianluigi Donnarumma e Elliot Anderson, enquanto Matheus Nunes poderia chegar para reforçar a posição de lateral-direito do Manchester United.

E o Manchester United poderia arrebatar as estrelas que foram formadas em Manchester, como Nico O'Reilly e Rico Lewis.

Liverpool e os antigos alvos

O Liverpool é o outro clube da Premier League que busca tirar proveito dessa situação, podendo finalmente conseguir seus antigos alvos Antoine Semenyo e Marc Guéhi, que esteve tão perto de se transferir para Anfield a ponto de ter enviado uma mensagem de despedida à torcida do Crystal Palace antes que seu então clube desistisse da negociação em 2025.

A Semenyo, de 26 anos, e Guéhi, de 26 anos, poderiam se juntar Rayan Aït-Nouri e o capitão do City, Rúben Dias, que formariam uma dupla excelente com Virgil van Dijk na posição de zagueiro.

E o Arsenal não tem motivo algum para não buscar atrair Jérémy Doku para o Emirates Stadium, a fim de jogar sob o comando de Mikel Arteta, ex-auxiliar de Pep Guardiola.

O Chelsea poderia recontratar o goleiro Marcus Bettinelli, e o Everton poderia reaver seu antigo astro Iliman Ndiaye após tê-lo vendido ao Manchester City com o coração pesado no último verão.

Rayan Cherki e o Saint-Germain

Rayan Cherki poderia retornar à França para jogar no Paris Saint-Germain, adversário de seu antigo clube Lyon, enquanto Gerónimo Rulli e Allan poderiam se juntar à Real Sociedad e ao Palmeiras, respectivamente.