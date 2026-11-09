Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Traduzido por

Um único cartão para o Barcelona abre fogo: Atlético acusa o árbitro de dois pesos e duas medidas

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Espanha

Você concorda?

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Apesar de os jogadores do Atlético de Madrid reconhecerem que o Barcelona mereceu a vitória pelo placar de 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes no estádio Metropolitano, um clima de insatisfação tomou conta do vestiário do time madrileno por causa das decisões arbitrais tomadas por Javier Alberola Rojas, que os jogadores consideraram inconsistentes na forma de lidar com as faltas e as reclamações, especialmente durante o primeiro tempo.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", os jogadores do Atlético de Madrid não usaram a arbitragem como pretexto para justificar a derrota, mas manifestaram ressalvas a portas fechadas sobre o que descreveram como dois pesos e duas medidas na marcação das faltas e na aplicação dos cartões amarelos, depois de sentirem que os jogadores do Barcelona escaparam de punições disciplinares em diversas situações.

No aspecto técnico, nem Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, nem seus jogadores apresentaram qualquer desculpa pela derrota, já que o treinador classificou o resultado como justo, com base no sucesso do Barcelona em marcar dois gols contra um de sua equipe.

Por sua vez, Koke atribuiu a derrota à falta de eficiência ofensiva, enquanto Baena apontou que a equipe não conseguirá alcançar seus objetivos se não apresentar o seu melhor nível dentro de campo.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

VIL

VIL

GET

GET

La Liga

22 de nov. de 2026

ATM

ATM

No entanto, as contestações à arbitragem permaneceram presentes nas conversas dos jogadores, especialmente quanto ao fato de Alberola Rojas não ter mostrado mais do que um único cartão amarelo para os jogadores do Barcelona durante o primeiro tempo, apesar da existência de lances que os jogadores do Atlético consideraram merecedores de advertência.

Esses lances incluíram a entrada de Raphinha sobre Koke, além de algumas situações de segurar o adversário, bem como as reclamações dos jogadores do Barcelona, com as quais os jogadores do Atlético entenderam que o árbitro foi tolerante de forma exagerada.

E apesar de as duas equipes terem igualado no número de faltas cometidas, com 14 infrações para cada uma, o Atlético de Madrid recebeu 3 cartões amarelos, contra um do Barcelona, o que reforçou a sensação dos jogadores do time madrileno de que houve disparidade na aplicação das punições disciplinares.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google