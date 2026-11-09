Um único cartão para o Barcelona abre fogo: Atlético acusa o árbitro de dois pesos e duas medidas

Apesar de os jogadores do Atlético de Madrid reconhecerem que o Barcelona mereceu a vitória pelo placar de 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes no estádio Metropolitano, um clima de insatisfação tomou conta do vestiário do time madrileno por causa das decisões arbitrais tomadas por Javier Alberola Rojas, que os jogadores consideraram inconsistentes na forma de lidar com as faltas e as reclamações, especialmente durante o primeiro tempo.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", os jogadores do Atlético de Madrid não usaram a arbitragem como pretexto para justificar a derrota, mas manifestaram ressalvas a portas fechadas sobre o que descreveram como dois pesos e duas medidas na marcação das faltas e na aplicação dos cartões amarelos, depois de sentirem que os jogadores do Barcelona escaparam de punições disciplinares em diversas situações.

No aspecto técnico, nem Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, nem seus jogadores apresentaram qualquer desculpa pela derrota, já que o treinador classificou o resultado como justo, com base no sucesso do Barcelona em marcar dois gols contra um de sua equipe.

Por sua vez, Koke atribuiu a derrota à falta de eficiência ofensiva, enquanto Baena apontou que a equipe não conseguirá alcançar seus objetivos se não apresentar o seu melhor nível dentro de campo.

No entanto, as contestações à arbitragem permaneceram presentes nas conversas dos jogadores, especialmente quanto ao fato de Alberola Rojas não ter mostrado mais do que um único cartão amarelo para os jogadores do Barcelona durante o primeiro tempo, apesar da existência de lances que os jogadores do Atlético consideraram merecedores de advertência.

Esses lances incluíram a entrada de Raphinha sobre Koke, além de algumas situações de segurar o adversário, bem como as reclamações dos jogadores do Barcelona, com as quais os jogadores do Atlético entenderam que o árbitro foi tolerante de forma exagerada.

E apesar de as duas equipes terem igualado no número de faltas cometidas, com 14 infrações para cada uma, o Atlético de Madrid recebeu 3 cartões amarelos, contra um do Barcelona, o que reforçou a sensação dos jogadores do time madrileno de que houve disparidade na aplicação das punições disciplinares.