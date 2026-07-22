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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Um último obstáculo antes do anúncio oficial... os bastidores das movimentações do Barcelona no negócio de Cancelo

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O jogador português quer continuar no Barça

Um relatório da imprensa revelou, nesta quarta-feira, um novo desenvolvimento relativo ao futuro do português João Cancelo, jogador do Al-Hilal saudita, que jogou emprestado ao Barça na temporada passada.

João Cancelo foi eliminado com a seleção de Portugal pela Espanha nos oitavos de final do Mundial, uma semana após o fim do seu contrato de empréstimo com o Barcelona.

 Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Cancelo (32 anos) viajou para gozar as suas férias, e continua a passá-las na ilha italiana da Sardenha, à espera de que o Al-Hilal saudita, com quem tem contrato até 2027, e o Barcelona concluam o acordo da sua transferência definitiva.

O lateral português está totalmente tranquilo, pois tudo o que quer é jogar pelo Barcelona.

 As cláusulas do seu contrato com os blaugrana já foram acordadas, faltando apenas alguns detalhes fiscais antes do anúncio oficial da sua contratação.

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No Barcelona, não esperam concluir todos os preparativos antes do estágio de treino da equipa principal em "St. George's Park", em Inglaterra, no final deste mês, pelo que é provável que Cancelo comece a pré-temporada com o Al-Hilal sob o comando de Simone Inzaghi.

 Ainda há tempo de sobra, uma vez que o jogo de estreia do Barcelona no campeonato será no domingo, 23 de agosto, em Elche.

Neste momento, Flick tem à disposição Alejandro Baldé, da equipa principal, e Jofre Torrents, da equipa B, para ocupar a posição de lateral-esquerdo, além de Gerard Martín, o lateral-esquerdo que se afirmou como defesa-central.

 Na terça-feira, juntou-se a eles nos treinos o lateral-esquerdo Jordi Pesquer (17 anos), enquanto Baldé seguia um programa de treino separado.

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