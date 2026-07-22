Um último obstáculo antes do anúncio oficial... os bastidores das movimentações do Barcelona no negócio de Cancelo

Um relatório da imprensa revelou, nesta quarta-feira, um novo desenvolvimento relativo ao futuro do português João Cancelo, jogador do Al-Hilal saudita, que jogou emprestado ao Barça na temporada passada.

João Cancelo foi eliminado com a seleção de Portugal pela Espanha nos oitavos de final do Mundial, uma semana após o fim do seu contrato de empréstimo com o Barcelona.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Cancelo (32 anos) viajou para gozar as suas férias, e continua a passá-las na ilha italiana da Sardenha, à espera de que o Al-Hilal saudita, com quem tem contrato até 2027, e o Barcelona concluam o acordo da sua transferência definitiva.

O lateral português está totalmente tranquilo, pois tudo o que quer é jogar pelo Barcelona.

As cláusulas do seu contrato com os blaugrana já foram acordadas, faltando apenas alguns detalhes fiscais antes do anúncio oficial da sua contratação.

No Barcelona, não esperam concluir todos os preparativos antes do estágio de treino da equipa principal em "St. George's Park", em Inglaterra, no final deste mês, pelo que é provável que Cancelo comece a pré-temporada com o Al-Hilal sob o comando de Simone Inzaghi.

Ainda há tempo de sobra, uma vez que o jogo de estreia do Barcelona no campeonato será no domingo, 23 de agosto, em Elche.

Neste momento, Flick tem à disposição Alejandro Baldé, da equipa principal, e Jofre Torrents, da equipa B, para ocupar a posição de lateral-esquerdo, além de Gerard Martín, o lateral-esquerdo que se afirmou como defesa-central.

Na terça-feira, juntou-se a eles nos treinos o lateral-esquerdo Jordi Pesquer (17 anos), enquanto Baldé seguia um programa de treino separado.