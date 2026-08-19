David Wheeler, de 63 anos, atacou nas primeiras horas da manhã o segurança nigeriano Israel Ilesanmi no caminho de volta para casa e o insultou de forma racista.

Wheeler suspeitou, erroneamente, de um olheiro de arrombamento e filmou a vítima com as palavras: "Você não é inglês. Por que está aqui? O que está procurando?" Quando os dois profissionais alemães do FC Brentford observaram o incidente e intervieram, a agressão do autor se voltou imediatamente contra eles.

Em tribunal, testemunhas disseram que o homem, sob efeito de álcool, insultou os jogadores com a frase: "Caiam fora, seus malditos babacas alemães". Como ficou claro no julgamento, Wheeler sofreu um olho roxo no decorrer da confusão, depois que Schade e Janelt defenderam o segurança e contiveram o agressor até a chegada da polícia.

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Incidente em Brentford: o que exatamente aconteceu?

O réu, motorista de uma van de entrega de medicamentos com cerca de sete latas de cerveja no sangue, inicialmente negou em tribunal as provocações racistas. Só depois da pausa para o almoço ele mudou sua declaração, depois que lhe foi apresentada uma gravação da chamada de emergência, na qual suas falas podiam ser ouvidas com clareza.

Wheeler tentou justificar seu comportamento com uma suposta situação de emergência: "Eu senti uma profunda vergonha por ter realmente feito declarações racistas. Foi no calor do momento. Fui derrubado no chão. Aqueles caras no carro, os alemães, são atletas e têm menos da metade da minha idade. Todos riram de mim. Eu não conseguia recuperar meu celular. Então me escaparam algumas expressões terríveis."

O vice-juiz distrital rejeitou de forma categórica a alegação de que ele agiu sob coação. Wheeler acabou condenado a uma multa no valor de um salário mensal de 1.699 libras - o equivalente a pouco menos de 2.000 euros - além de um pagamento de indenização de cerca de 175 euros ao segurança. Na fundamentação da sentença, o juiz ressaltou que o consumo de álcool não é desculpa e que as circunstâncias não justificavam de forma alguma a escolha das palavras.

O ponta Schade chegou ao Brentford por empréstimo junto ao SC Freiburg em janeiro de 2023, antes de os Bees contratarem o jogador da seleção alemã, com cinco partidas internacionais, por 25 milhões de euros. O meio-campista Janelt, de 28 anos, se transferiu do VfL Bochum para o clube do oeste de Londres em 2020.