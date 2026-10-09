Reconhecidamente, a comparação é bastante caricata e manca aqui e ali. Mas, no fim das contas, ela acaba sendo de algum modo pertinente: o Hertha BSC vem exalando nestes dias um leve ar de Paris Saint-Germain.

Por quê? O PSG, como se sabe, passou anos correndo atrás do grande objetivo de enfim conquistar o primeiro título de Champions League da história do clube. Superastros muito bem pagos como Neymar, Kylian Mbappe e Lionel Messi deveriam levar os parisienses até onde eles tanto queriam chegar, mas sempre fracassaram. E então, justamente no primeiro ano em que nenhum dos três craques absolutamente fora da curva e capazes de ofuscar tudo mais estava lá, de repente deu certo com a taça da Champions. E, na temporada seguinte, até de novo logo pela segunda vez.

No Hertha, a encenação que fracassou de forma retumbante como "Big City Club", que queria ser presença constante nas competições europeias, aconteceu há apenas alguns anos. O voo alto jamais saiu do papel para a realidade e foi parar no lixo no mais tardar com o rebaixamento em 2023. Depois disso, o Hertha precisou reduzir consideravelmente suas ambições, mas seguiu sendo um nome chamativo dentro do universo da segunda divisão, ao menos no que diz respeito aos grandes nomes contratados na esperança de levar de volta o tradicional clube da capital para onde ele, por sua própria autopercepção, pertence: a Bundesliga. Fabian Reese, Michael Cuisance, Diego Demme e Michal Karbownik eram alguns deles. Mas o projeto do acesso sempre fracassou nos últimos três anos.

Por que o Hertha BSC vendeu Fabian Reese e companhia?

Isso muda justamente agora, quando as principais estrelas e os maiores salários em grande parte já saíram? Ao contrário do PSG, o Hertha tinha simplesmente motivos financeiros para essa sangria de nomes de peso. Os berlinenses, com dificuldades financeiras, precisam de dinheiro para reduzir aos poucos a montanha de dívidas e, por isso, foram obrigados a vender seus jogadores mais renomados. Por Reese (para o VfL Wolfsburg), o goleiro Tjark Ernst (para o Feyenoord Rotterdam) e Cuisance (para o RC Lens), entraram ao todo 16,5 milhões de euros em taxas de transferência. Além disso, economizam-se seus altos salários, que também não precisam mais ser pagos a Karbownik (livre para o Basaksehir) e Demme (fim da carreira).

E como também foi vendida prata da casa como o supertalento Kennet Eichhorn (para o Bayer Leverkusen) e o jogador de ataque Marten Winkler (para o RSC Anderlecht), o Hertha registrou no verão receitas de transferências de quase 30 milhões de euros. Em contrapartida, em muitos lugares havia ceticismo sobre como a Velha Senhora, tratada um ano antes como a principal candidata ao acesso, conseguiria compensar esportivamente essa enorme perda de qualidade.

Será que uma temporada complicada, com potencial de queda, estaria por vir? Ainda mais porque, faltando duas semanas para o início da temporada, não havia sequer uma única contratação para compensar as muitas saídas de nomes conhecidos. Como único entre os 36 clubes da primeira e da segunda divisões alemãs, os berlinenses ainda não tinham contratado nenhum novo jogador naquele momento. "Temos que acreditar que a estratégia vai funcionar. Este clube merece que façamos isso de maneira séria e sólida", pediu paciência o diretor-executivo Dr. Peter Görlich.

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Cerca de dois meses e meio depois, o Hertha transformou, por enquanto, os pontos de interrogação do verão em grossíssimos pontos de exclamação. Como o único time da segunda divisão ainda sem perder pontos, os representantes da capital lideram a 2. Bundesliga com seis vitórias nos seis primeiros jogos e já têm uma pequena gordura de sete pontos sobre o Wolfsburg, rebaixado, que ocupa o quarto lugar. O citado "mini-efeito PSG" aconteceu, ao menos como recorte momentâneo.

O que caracteriza a nova forma de jogar do Hertha BSC

"Implementamos uma nova forma de como queremos jogar", disse o técnico Stefan Leitl, mantido no cargo apesar da decepcionante temporada passada, para quem essa mudança na maneira de atuar é um dos pilares do início dos sonhos. Os traços do novo futebol do Hertha: altíssima intensidade, marcação homem a homem por todo o campo, pressão mais alta e mais agressiva, além de uma ida mais direta ao gol após recuperar a bola. Em resumo: o jogo dos berlinenses ficou mais corajoso e mais atrevido, menos burocrático do que em passado recente.

"Jogamos com intensidade e, além disso, também mostramos qualidade com a bola. Somos corajosos, somos dominantes", explicou Leitl ao Bild e ressaltou que a abordagem modificada está "mais ajustada ao elenco disponível". Em linha com isso, o zagueiro Niklas Kolbe, que forma no centro da defesa uma dupla de primeira linha com o cria da base Linus Gechter, disse recentemente ao site do Hertha: "A forma de jogar combina muito comigo, porque muita coisa no meu jogo passa pela velocidade. Quando você tem um um contra um aberto em praticamente todo o campo — às vezes estou na área do adversário, mas preciso estar de volta na nossa em questão de segundos —, surgem muitos duelos de corrida. E neles eu não me sinto desconfortável, muito pelo contrário. Vejo minhas qualidades justamente na defesa de bolas em profundidade."

As poucas peças que o Hertha ainda conseguiu acrescentar, por sua vez, em sua maioria já se mostraram reforços úteis. À frente de todos está Oluwaseun Adewumi, o único dos quatro novos que ainda pôde ser contratado antes da 1ª rodada. O austríaco de 21 anos, emprestado pelo FC Burnley, já marcou três gols em suas seis partidas de liga até aqui e dá muito dinamismo ao ataque.

Reforço Pedersen exalta o novo futebol do Hertha: "Acho isso irado"

Mads Pedersen, que chegou como uma pechincha de 150 mil euros vindo do FC Augsburg e é o único reforço pelo qual se pagou taxa de transferência, mostrou-se um acerto total na lateral esquerda da linha de quatro sem precisar de qualquer tempo de adaptação, e já deu duas assistências. "É uma loucura o que está acontecendo aqui. Jogamos com muito risco. Acho isso irado. O treinador me permite avançar muito", exaltou um entusiasmado Pedersen depois do 2 a 1 em Dresden imediatamente antes da pausa para os jogos de seleções, a sexta vitória no sexto jogo da segunda divisão em 2026/27.

Farid Alfa-Ruprecht, emprestado pelo Bayer Leverkusen, ao menos já deu prova de suas qualidades saindo do banco, ao marcar pouco antes do fim o terceiro gol que trouxe alívio na vitória por 3 a 1 em Osnabrück. Apenas o centroavante Gustaf Nilsson, emprestado pelo Club Brugge, ainda não conseguiu deixar sua marca e precisa de um pouco mais de tempo de adaptação.

Mas, de todo modo, o Hertha também pode contar com um ou outro nome que deslanchou internamente e de repente se tornou muito mais importante. O meio-campista Kevin Sessa e o jogador de ataque Jon Dagur Thorsteinsson, por exemplo, personificam o fenômeno de atletas que antes já estavam quase descartados e, de repente, passam a ocupar um papel completamente diferente quando as saídas de nomes estabelecidos lhes abrem o espaço necessário para isso.

Se Sessa na temporada passada era, em geral, apenas uma opção de meio período e Thorsteinsson, por causa do tempo de jogo que praticamente desapareceu no fim, chegou a ser emprestado ao Brann Bergen, da Noruega, no primeiro semestre de 2026, agora a dupla é absolutamente titular e tem grande participação, cada um à sua maneira, no brilhante início de temporada. "Nosso Messi islandês", brincou Pedersen, em tom de reconhecimento, sobre Thorsteinsson, depois de ele ter comandado a virada em Dresden com dois belos gols de longa distância.

Pratas da casa mantêm em alta o DNA do Hertha

Outro efeito colateral positivo da rota de economia forçada é que o Hertha vem seguindo de forma consequente o caminho anunciado há mais tempo de dar mais oportunidades entre os profissionais aos garotos berlinenses formados na própria academia. Soufian Gouram, de 20 anos, que chegou ao Hertha aos 13, joga com regularidade, e o também jovem Boris Mamuzah Lum, de 19, bate à porta do time principal, assim como Selim Telib, de 20, e Jerome Diallo, de 17. Com Gechter e Julian Eitschberger, há dois pratas da casa como titulares; com Pascal Klemens e Marton Dardai, outros dois deles ocupam papéis importantes no elenco. Eles representam o DNA do Hertha e garantem identificação e autenticidade.

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"Tenho a sensação de que todo mundo entendeu do que se trata", diz Leitl, apropriadamente. O time que perdeu tanta qualidade no verão se reencontrou mais uma vez, e a união parece estar funcionando. Um ritual culinário que se estabeleceu nesta ainda jovem temporada também aponta nessa direção: depois de todas as quatro vitórias fora de casa na liga até aqui, o time foi junto comer um döner em Berlim-Charlottenburg, celebrando os três pontos em parte até tarde da noite. "Eu nunca tinha provado antes um döner berlinense, o sabor é brutalmente bom. Nós, os novos, sentimos imediatamente que somos todos uma família. O time é sensacional", entusiasma-se o reforço Pedersen.

Outro indício de um bom espírito: o Hertha encarou recentemente situações difíceis em campo de maneira impressionante. No 5 a 3 em Braunschweig, virou um 0 a 2; em Dresden, também buscou a virada após estar perdendo por 1 a 0. Já o 2 a 1 contra o Magdeburg os berlinenses conseguiram segurar até o fim apesar da expulsão do chefe do meio-campo Paul Seguin (segundo amarelo) depois de pouco mais de uma hora.

Com aproveitamento máximo e transbordando confiança, o Hertha agora terá de confirmar esse início dos sonhos nas próximas semanas e meses para de fato voltar à elite em 2027. Talvez haja uma motivação extra: se o Union há muito já substituiu os herthanos como número um da capital, também nesse aspecto uma renascença parece possível. Isso porque ao empolgante início de temporada do Hertha se contrapõe, como se sabe, um começo assustador dos Eisernen um degrau acima: com um ponto em quatro jogos, o Union é o penúltimo colocado. E assim, o Hertha recém-reformulado também pode vislumbrar o retorno ao posto de principal força de Berlim.