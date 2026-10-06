O espanhol Carlos Alcaraz conquistou o título do torneio de Tóquio pela segunda vez consecutiva, após vencer o tcheco Jiri Lehecka por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4, confirmando sua superioridade na capital japonesa e iniciando sua turnê asiática da melhor maneira possível.

O confronto não foi fácil, apesar de ter sido decidido em dois sets, já que Alcaraz enfrentou um início complicado e perdeu os três primeiros pontos de seu saque, enquanto Lehecka manteve a solidez e a vantagem durante o primeiro set.

Mas o espanhol começou a elevar seu nível gradualmente e conseguiu impor sua superioridade, antes de fechar o set no tie-break graças ao seu trato diferenciado nos pontos de pressão.

No segundo set, o saque continuou a desempenhar um papel importante na definição dos rumos da partida, mas Alcaraz aproveitou a única oportunidade que teve para fechar o set e o jogo, erguendo os braços em comemoração ao título em Tóquio.

Alcaraz escreveu na lente da câmera após a conquista: "2 a 2. Amo Tóquio. Muito obrigado a vocês", em referência às suas vitórias nas duas participações no torneio.

O título representa um forte impulso para Alcaraz antes de completar sua turnê asiática no Masters 1000 de Xangai, que ele nunca venceu, além de reforçar sua posição no terceiro lugar do ranking mundial e lhe dar a chance de reduzir a diferença para o italiano Jannik Sinner, que não voltará a disputar o restante da temporada.

E se o espanhol obtiver bons resultados em Xangai, Paris e nas Finais da ATP, poderá se encontrar em uma posição que lhe permita subir ao segundo lugar mundial, atrás do alemão Alexander Zverev.

Após a conquista, Alcaraz fez questão de dirigir uma mensagem de agradecimento à sua equipe, relembrando a jornada de recuperação da lesão, ao dizer: "Que jornada nós passamos. O processo da minha lesão foi muito longo, e houve dúvidas e momentos bons e ruins, mas você deu tudo de si para que eu estivesse no meu melhor nível no meu retorno, e cuidou da minha lesão para que eu não sofresse uma recaída".

E acrescentou: "Você me torna melhor dentro e fora de quadra. Sinto-me muito sortudo por poder trabalhar com você".