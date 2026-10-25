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Andoni Iraola finalmente conquistou sua primeira vitória na Premier League em Anfield como técnico do Liverpool, comandando a equipe em um triunfo dominante por 2 a 0 sobre o Brighton, que vive boa fase. O resultado amplia para quatro jogos a sequência de vitórias do clube em todas as competições e consolida ainda mais a filosofia do treinador basco em Merseyside.

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Iraola exalta espírito coletivo em Anfield

Iraola expressou enorme orgulho após ver seu Liverpool conquistar a primeira vitória em casa nesta temporada da Premier League. O Liverpool dominou desde o início, subiu para a quarta posição na tabela e ficou a apenas um ponto do Brighton. A vitória teve peso ainda maior por impor ao Brighton apenas sua segunda derrota em 13 jogos em todas as competições nesta temporada. Apesar do resultado, a equipe manteve a terceira posição na Premier League.

“Muito feliz. Precisávamos desta vitória em casa e de comemorar com os torcedores. Uma atuação muito boa”, disse Iraola à Sky Sports após a partida. “Começamos com muita agressividade, e precisávamos disso porque vínhamos saindo atrás no placar ultimamente. Especialmente contra uma equipe cheia de confiança como o Brighton, estávamos muito concentrados em começar bem e marcar primeiro. Felizmente, conseguimos.” A vitória representa uma virada importante para o espanhol, que até então só havia vencido em casa em competições de copa.

Questionado se suas ideias táticas finalmente estavam funcionando com o grupo, Iraola mostrou otimismo, mas manteve os pés no chão diante dos desafios que virão. “É a quarta vitória seguida, e isso é bom. Temos de continuar, ainda precisamos recuperar pontos, mas estou gostando de muitas coisas. Os jogadores estão tendo boas atuações, ajudando uns aos outros, jogando juntos, de forma coletiva. Alguns terão atuações melhores ou piores, mas hoje vimos uma equipe em que se pode confiar.”

Atualização sobre lesão de Wirtz traz alívio

Apesar do resultado positivo, houve preocupação quando Florian Wirtz precisou deixar o campo aos 65 minutos. O jogador da seleção alemã, que teve papel decisivo no primeiro gol, pareceu sofrer uma pancada no tornozelo após um choque. No entanto, o meia tratou de aliviar os temores de uma ausência prolongada ao falar depois da partida.

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“Acho que vai ficar tudo bem, não é nada tão grave”, afirmou Wirtz ao ser questionado sobre a gravidade do problema. “Ainda não sei muita coisa. Precisamos examinar, mas acho que não vai demorar muito.”

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Críticas e recuperação da boa fase

Iraola deu mais detalhes sobre a substituição e indicou que a decisão foi, em grande parte, por precaução. “Ele teve de sair de campo por causa de uma leve torção no tornozelo. Não parece algo muito grave, mas estamos jogando a cada três dias, então precisamos ver o que houve”, explicou o treinador. “Nem sei se chega a ser uma lesão. Ele torceu o tornozelo, sentiu dor naquele momento e não estava 100%. Decidimos colocar Trey (Nyoni) em campo, e ele teve uma boa atuação.”

Wirtz também aproveitou para comentar as críticas recentes ao seu desempenho no início da temporada. Com um gol e três assistências nos últimos quatro jogos, o meio-campista sente que está respondendo em campo a quem duvidava dele. “Talvez eu seja apenas um cara interessante!”, brincou sobre a atenção da imprensa. “Eu só jogo meu futebol. Se as pessoas querem falar de mim ou me julgar, esse é o trabalho delas. Não estou concentrado nisso. Só quero jogar futebol e não posso fazer mais [do que isso].”

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Liverpool aproveita chances e castiga Brighton logo no início

A partida foi decidida em uma sequência de quatro minutos intensos no primeiro tempo, que deixou o Brighton atordoado. O Liverpool abriu o placar aos 17 minutos, quando uma finalização de Wirtz na direção do gol sofreu um desvio significativo em Pascal Gross e deixou o goleiro sem chances.

Antes que o Brighton pudesse se reorganizar, Bradley Barcola fez uma grande jogada pela direita, superando seu marcador com velocidade e precisão. Seu cruzamento na medida encontrou Alexander Isak, que finalizou com um voleio controlado para fazer 2 a 0. Foi o sexto gol de Isak na temporada, ressaltando sua importância no esquema ofensivo de Iraola.