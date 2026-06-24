Um teste decisivo na ausência de Deschamps... A França entre um complexo de 20 anos e o caminho da Alemanha

A seleção francesa enfrenta um desafio importante contra a Noruega na próxima sexta-feira, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, buscando garantir a liderança do grupo e, ao mesmo tempo, quebrar uma sequência negativa que a tem acompanhado nos últimos anos.

A partida assume especial importância para os “Les Bleus”, não apenas pela disputa pela liderança, mas também porque a França não consegue vencer sua terceira partida na fase de grupos, seja na Copa do Mundo ou no Campeonato Europeu, desde 2006, segundo o jornal espanhol “Marca”.

A seleção francesa entrará em campo sem o técnico Didier Deschamps, que não estará no estádio de Boston devido ao falecimento de sua mãe, enquanto seus assistentes assumirão o comando da equipe em uma partida que pode definir o caminho da França nas fases eliminatórias.

Um complexo que perdura desde a Copa do Mundo de 2006

A última vez que a França precisou vencer na terceira rodada da fase de grupos foi durante a Copa do Mundo de 2006, sob o comando de Raymond Domenech, quando derrotou o Togo por dois gols de diferença para garantir a classificação para as fases eliminatórias.

Desde então, a seleção francesa não conseguiu nenhuma vitória em sua terceira partida da fase de grupos, seja na Copa do Mundo ou na Eurocopa.

Durante a Copa do Mundo de 2010, a seleção francesa perdeu para a África do Sul por 1 a 2; depois, empatou sem gols com o Equador na Copa do Mundo de 2014 e repetiu o mesmo resultado contra a Suíça na Euro 2016.

Na Copa do Mundo de 2018, a seleção se contentou com um empate sem gols contra a Dinamarca, após já ter garantido a liderança, antes de empatar com a Portugal por 2 a 2 na Euro 2020 e, em seguida, perder para a Tunísia por 0 a 1 na Copa do Mundo de 2022, apesar de ter mantido a primeira colocação.

Já na Euro 2024, caiu na armadilha do empate contra a Polônia, resultado que o fez terminar a fase de grupos em segundo lugar pela primeira vez na era Deschamps.

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A liderança não é necessariamente uma recompensa

E, embora a França busque terminar o grupo na liderança, o caminho que aguarda o líder do grupo não parece nada fácil.

Nas oitavas de final, a seleção francesa pode enfrentar um dos melhores terceiros colocados, talvez a Suécia, mas o maior desafio pode surgir nas quartas de final, onde se vislumbra um possível confronto com a Alemanha, caso a seleção alemã consiga garantir sua classificação para essa fase.

Além disso, as fases seguintes podem trazer confrontos com seleções fortes como Holanda, Marrocos e Suíça, enquanto o tão aguardado confronto com a Espanha pode se repetir nas semifinais, em uma possível reedição do confronto da Euro 2024 que terminou com a eliminação da França pelas mãos da “La Roja”.

Por outro lado, ficar em segundo lugar no Grupo 9 significa enfrentar o segundo colocado do Grupo 5 — que pode ser a Costa do Marfim, o Equador ou Curaçao —, já que a Alemanha garantiu a liderança.

Mudanças esperadas na escalação

Apesar da importância da partida, a comissão técnica francesa não descarta fazer alguns ajustes na escalação titular, especialmente porque a classificação para as fases eliminatórias já está garantida, em um momento em que os intervalos entre as partidas estão cada vez mais curtos.

Vários jogadores podem ter a chance de entrar em campo desde o início, com destaque para Ryan Sharqi e Désiré Doué, enquanto Marcus Thuram também tem a oportunidade de retornar à escalação titular, com a França buscando a vitória para acabar com uma maldição que já dura quase duas décadas.