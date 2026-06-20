Reportagens da imprensa europeia revelaram detalhes interessantes sobre o retorno do astro inglês do Real Madrid, Jude Bellingham, ao seu excelente nível na Copa do Mundo de 2026, depois que ele procurou seu ex-técnico, Carlo Ancelotti, pedindo ajuda em um dos momentos mais difíceis de sua carreira no futebol.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Bellingham fez uma ligação para o técnico italiano, que o levou ao seu melhor nível durante duas temporadas no Real Madrid, em busca de conselhos para superar sua crise no clube e na seleção inglesa, em um momento em que seu futuro com o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, estava sob grande dúvida.

A temporada de Bellingham no Real Madrid não foi nada boa, já que ele sofreu com problemas físicos que começaram com uma cirurgia no ombro, seguida por lesões musculares recorrentes, além de duas trocas de técnico, o que o impediu de encontrar seu lugar na escalação titular e fez com que perdesse o brilho de sempre.

O sofrimento do jogador inglês se estendeu à seleção de seu país, onde ele passou por meses difíceis antes da viagem da equipe aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo, em um momento em que Tuchel não hesitou em deixar de fora grandes estrelas como Foden, Palmer e Trent Alexander-Arnold da lista final para a Copa do Mundo, o que despertou o temor de Bellingham de ter um destino semelhante.

No entanto, a conversa com Ancelotti, que mantém uma relação próxima com Tuchel e possui vasta experiência em lidar com crises, representou um ponto de virada decisivo na trajetória do jogador.

Os conselhos do técnico italiano o ajudaram a repensar a situação, refletir e encontrar a melhor saída para aquela crise sufocante.

Os frutos dessa conversa ficaram evidentes na primeira partida de Bellingham pela Inglaterra na Copa do Mundo, onde ele demonstrou ter voltado com força ao seu verdadeiro nível e se tornou, mais uma vez, um jogador fundamental na escalação dos Três Leões.

Apesar de ter marcado um gol, sua influência na partida foi além dos números, já que sua importância em campo aumentou consideravelmente.

Os responsáveis pelo centro de treinamento do Real Madrid, “Valdebebas”, estão extremamente felizes com o retorno de Bellingham ao nível de elite, já que o consideram parte essencial do projeto do novo técnico José Mourinho e estão convencidos de que grande parte do sucesso da equipe na próxima temporada gira em torno do jogador inglês.