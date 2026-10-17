O príncipe Abdullah bin Musaad, ex-presidente do Al Hilal, pediu a saída do italiano Simone Inzaghi do cargo de técnico da equipe principal após o fim da atual temporada.

O príncipe Abdullah bin Musaad disse, em declarações aos canais "Thmanyah": "É difícil para qualquer pessoa de fora da estrutura do Al Hilal avaliar Inzaghi, especialmente porque ele está com o time há apenas uma temporada e meia".

E acrescentou: "Mas há um ditado americano que diz (o maior inimigo da grandeza é ser muito bom), ou seja, se você contrata um treinador ruim, vai trocá-lo rapidamente, mas se ele é bom ou muito bom, isso vai impedir que você seja uma equipe grandiosa, porque você ficará em dúvida sobre mantê-lo ou não".

E ponderou: "Não estou dizendo que Inzaghi é assim, mas a situação do time com ele é confusa, pois os resultados não são ruins, mas o time não atua de forma excelente, nem da forma a que a torcida do Al Hilal está acostumada".

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E questionou: "O motivo é que os outros clubes elevaram mais o seu nível, ou é que ele pediu algumas coisas que não foram atendidas?".

E concluiu: "Eu, pessoalmente, espero que Inzaghi siga até o fim da atual temporada, e que depois o Al Hilal contrate outro treinador para a próxima temporada".

Vale lembrar que Inzaghi comanda o Al Hilal desde junho de 2025, e conquistou apenas um título com o clube, a Copa do Rei, enquanto perdeu a Roshn Saudi League para o Al Nassr e se despediu da Liga dos Campeões da Ásia Elite nas oitavas de final.

Já na atual temporada, o Al Hilal ocupa a segunda colocação na tabela do Campeonato Saudita, a um ponto do Al Qadsiah, que disputou uma partida a mais, e também obteve aproveitamento de 100% nas duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Ásia Elite.