Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, confirmou que assistiu à partida de seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, diante do visitante Barcelona, pela Liga dos Campeões da Europa.

Kylian Mbappé acompanhou com paixão a partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona (4 a 2), na Liga dos Campeões da Europa, pela televisão, na noite de terça-feira.

Em entrevista ao canal Canal+ após a vitória do Real Madrid sobre o Leipzig (4 a 1) na noite da última quarta-feira, o capitão da seleção francesa comentou sobre essa partida e sobre o confronto do Clássico diante do Barça, que será disputado no domingo, no estádio Camp Nou.

Mbappé disse, sorrindo: "Paris Saint-Germain contra Barcelona? Uma partida espetacular, quem não assistiria?".



E completou: "Eu amo o futebol e assisto a ele sejam quais forem as circunstâncias, mas você não aprende muita coisa com partidas como essa. É a Liga dos Campeões da Europa".

E concluiu: "Esta semana voltamos ao Campeonato Espanhol, e vamos nos concentrar em nos preparar bem para ele".