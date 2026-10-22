Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

"Um sorriso e uma mensagem decisiva": Mbappé responde a pergunta sobre os quatro gols do Paris na rede do Barcelona

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
Barcelona x Real Madrid
Real Madrid
La Liga
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
K. Mbappe
França
Espanha
Alemanha

marcou na vitória por 4 a 1 sobre o Leipzig

Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, confirmou que assistiu à partida de seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, diante do visitante Barcelona, pela Liga dos Campeões da Europa.

Kylian Mbappé acompanhou com paixão a partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona (4 a 2), na Liga dos Campeões da Europa, pela televisão, na noite de terça-feira.

 Em entrevista ao canal Canal+ após a vitória do Real Madrid sobre o Leipzig (4 a 1) na noite da última quarta-feira, o capitão da seleção francesa comentou sobre essa partida e sobre o confronto do Clássico diante do Barça, que será disputado no domingo, no estádio Camp Nou.

Mbappé disse, sorrindo: "Paris Saint-Germain contra Barcelona? Uma partida espetacular, quem não assistiria?".


 E completou: "Eu amo o futebol e assisto a ele sejam quais forem as circunstâncias, mas você não aprende muita coisa com partidas como essa. É a Liga dos Campeões da Europa".

E concluiu: "Esta semana voltamos ao Campeonato Espanhol, e vamos nos concentrar em nos preparar bem para ele".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google