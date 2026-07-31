Um sonho que terminou em tragédia: jogadora marroquina morre durante tentativa de travessia para Ceuta!

A tristeza tomou conta do meio esportivo marroquino após a morte da jogadora Faten Ben Amar Al-Azizi, atleta da equipe de futebol do MAT Tânger, em um acidente trágico durante sua tentativa de atravessar em direção à cidade de Ceuta, em um episódio que deixou grande comoção no meio futebolístico e na comunidade local da cidade de Tânger.

O site marroquino "Al-Botola" informou que a falecida perdeu a vida durante a tentativa de travessia, em um acidente doloroso que encerrou uma página de sua promissora trajetória esportiva e deixou um grande vazio nas fileiras da família do futebol feminino do reino.

Amplas condolências do meio esportivo

Entidades esportivas marroquinas prestaram homenagem à falecida, exaltando seu elevado caráter e seu grande espírito esportivo, enquanto a Associação Marroquina de Jogadores Profissionais apresentou suas sinceras condolências à sua família, aos seus entes queridos e às suas companheiras de equipe, e a todos os membros do clube MAT Tânger.

A associação, em comunicado, expressou sua total solidariedade à família da falecida e ao meio esportivo neste doloroso infortúnio, rogando a Deus que a acolha em Sua ampla misericórdia e conceda paciência e conforto aos seus entes queridos.

Uma trajetória esportiva promissora

Faten Ben Amar Al-Azizi é uma das jogadoras que vestiram a camisa do MAT Tânger com muito orgulho e satisfação, tendo também representado anteriormente a equipe do Moghreb Tétouan, onde deixou uma marca evidente em sua trajetória futebolística, apesar de sua pouca idade.

A partida da falecida encerra uma página dolorosa na história do futebol feminino marroquino, que perdeu uma de suas jogadoras promissoras em circunstâncias trágicas, deixando uma profunda tristeza dentro da família esportiva de Tânger e de todo o Marrocos.